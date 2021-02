Keysight unterstützt weiterhin die größte Anzahl von 5G-Konformitätstestfällen, die von der GCF vorgegeben werden

Böblingen, 12. Februar 2021 – Keysight Technologies verkündet, dass das Unternehmen die meisten vom Global Certification Forum (GCF) geforderten Testfälle für 5G New Radio (NR) Hochfrequenz- (HF) und Protokollkonformität unterstützt.



Keysights Unterstützung der von der GCF vorgegebenen Konformitätstestfälle durch die Plattformlösungen für die 5G-Netzwerkemulation des Unternehmens ermöglicht 108 Anbietern die Validierung von 5G-Geräten in 20 verschiedenen Formfaktoren. Auf dem jüngsten Treffen der Conformance Agreement Group (CAG), das von der GCF vom 26. bis 29. Januar ausgerichtet wurde, wurde auch bestätigt, dass die 5G-Gerätetestplattformen von Keysight es der Zertifizierungsorganisation ermöglichten, die ersten 5G-HF-Demodulationstestfälle der Branche zu validieren.



„Der frühzeitige Zugang zu 5G-HF-Demodulationstestfällen beschleunigt die Validierung des Basisbandchips in einem 5G-Gerät und ermöglicht die Bereitstellung von ‚Always-on‘-Verbindungen“, sagte Muthu Kumaran, Senior Director der Wireless Test Group von Keysight. „Durch die Unterstützung der größten Anzahl von GCF-validierten Testfällen können 5G-Gerätehersteller die Markteinführung neuer 5G-Produkte in jedem 3GPP-spezifizierten Frequenzband sowohl im Non-Standalone- (NSA) als auch im Standalone- (SA) Modus schnell vorantreiben.



Die 5G-Netzwerkemulationslösungen von Keysight bieten die branchenweit umfassendste Unterstützung für 5G-HF- und Protokoll-Testfälle, die entweder vom GCF oder vom PTCRB validiert wurden, einem Zertifizierungsforum, das von Vertretern führender US-Mobilfunkbetreiber geleitet wird. Der Zugriff auf eine breite Palette von 5G NR-Testfällen auf gemeinsamen Plattformen beschleunigt und vereinfacht den Gerätetest über 4G und 5G hinweg. Durch die Verbindung von Datensätzen über den gesamten Workflow hinweg können Nutzer ihre Validierungsprozesse effektiv optimieren, was zu einer kürzeren Zeit bis zur Markteinführung führt.



HF-Demodulationstests sind entscheidend für die Leistungsprüfung eines 5G-Geräts auf Basisbandebene. Die Einhaltung der neuesten GCF-spezifizierten HF-Demodulationstestfälle stellt sicher, dass alle von 3GPP eingeführten Verbesserungen in Bezug auf Konnektivität, Zuverlässigkeit und Bandbreite vom 5G-Gerätehersteller korrekt umgesetzt werden. Die ersten Demodulationstestfälle im mmWave-Spektrum, auch als Frequenzbereich 2 (FR2) bezeichnet, unterstützen die Validierung von 5G-Geräten im NSA-Modus, der einen Evolved Packet Core (EPC) als Anker für das Mobilitätsmanagement und die Abdeckung zur Unterstützung von 5G-Carriern nutzt. Die ersten Demodulationstestfälle im FR1 (Sub-7GHz-Spektrum) ermöglichen es Anwendern, zu überprüfen, ob ein 5G-Gerät den gewünschten Precoding Matrix Indicator (PMI) genau anzeigt, was zu einem optimierten Systemdatendurchsatz führt.



Keysight unterstützt seit dem Sommer 2019 kontinuierlich die größte Anzahl von GCF-validierten Testfällen speziell für FR2. Die 5G-Gerätetestlösungen von Keysight für FR2 nutzen die UXM 5G Wireless Test Platform und die 5G-Over-The-Air- (OTA-) Kompaktantennentest- (CATR-) Reichweitenkammern des Unternehmens und ermöglichten GCF die Aktivierung der Zertifizierung von 5G-FR2-Geräten im Oktober 2020. Diese Lösungen ermöglichten es PTCRB auch, Multicarrier-5G-NR-Testfälle im NSA-Modus für FR2 auf dem Treffen der PTCRB-Validierungsgruppe (PVG) im November 2020 zu validieren.