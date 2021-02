Keysight Technologies als Top Employer 2021 ausgezeichnet Die erneute Auszeichnung kürt Keysights Engagement für ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Böblingen, 9. Februar 2021 – Keysight Technologies hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Deutschland und Spanien als Top Employer 2021 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung zertifiziert Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in das Zentrum des unternehmerischen Handelns stellen und ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bieten.



Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Dieser umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.



Jedes Jahr passt das Institut den Fragebogen an besondere Gegebenheiten an. So spielte dieses Jahr auch der Umgang mit der Corona-Pandemie eine große Rolle. Am Ende wurden weltweit über 1.600 Top Employer in 120 Ländern/Regionen ausgezeichnet.



„Unser Keysight Leadership Model (KLM), unsere starke Unternehmenskultur und unser Engagement für ein gesundes, kollaboratives und leistungsfähiges Arbeitsumfeld haben es uns ermöglicht, auch 2021 als Top-Arbeitgeber zertifiziert zu werden“, sagt Frauke Wischhusen, HR Director Germany. Das Institut hat uns damit bestätigt, dass sowohl unsere Unternehmenskultur als auch unsere Werte zu unseren größten Stärken gehören. Das Audit des Instituts hilft uns außerdem zu verstehen, an welchen Bereichen wir arbeiten und uns verbessern können.“



Viele Unternehmen der Branche mussten aufgrund der Pandemie auf Kurzarbeit und Kündigungen zurückgreifen. Keysight hingegen hat die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt und konnte gleichzeitig Stärke und Kontinuität des Unternehmens unter Beweis stellen. Außerdem wurden über das gesamte Jahr 2020 hinweg neue Mitarbeiter:innen eingestellt. Auch derzeit werden an allen Standorten in Deutschland Praktika und Stellen für Berufseinsteiger und -erfahrene angeboten. Neben dem Hauptsitz in Böblingen betrifft dies die Standorte in Bochum, Hamburg und München. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und sicherer zu machen. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar.



