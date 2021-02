Keysight liefert 5G-fähiges Quality-of-Service-Monitoring für Mobilfunknetzbetreiber Ermöglicht skalierbare, teilnehmerbezogene Transparenz im 4G- und 5G-Paketkern mit der Netzwerkpaketvermittlung Vision X Böblingen, 1. Februar 2021 – Keysight Technologies hat MobileStack vorgestellt, eine neue Funktion zur Überwachung von Teilnehmersitzungen für die hochleistungsfähige Netzwerk-Paketvermittlung Vision X des Unternehmens, die skalierbare, teilnehmerspezifische Einblicke in den 4G- und 5G-Paketkern bietet, um die Überwachung der Quality of Service zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.



Der mobile Datenverkehr explodiert weiter, da 5G die breite Masse der Teilnehmer erreicht. Laut Ericsson wird der weltweite mobile Datenverkehr bis Ende 2020 schätzungsweise 51 Exabyte (EB) pro Monat erreichen und bis 2026 voraussichtlich um den Faktor 4,5 auf 226 EB pro Monat anwachsen (Ericsson Mobility Report). Die Telekommunikationsbranche geht davon aus, dass 5G einen größeren Einfluss auf das mobile Datenverkehrsvolumen haben wird als frühere Generationen. Infolgedessen wird 5G einen größeren Bedarf an Teilnehmer- und Traffic-Überwachung mit sich bringen, um die Quality of Service (QoS) sicherzustellen.



„Mobilfunknetzbetreiber haben es bereits jetzt mit einer Datenexplosion zu tun, aber mit 5G werden die Datenmengen ihre mobile Infrastruktur, insbesondere die Kapazität der Überwachungssonden, an ihre Grenzen bringen“, sagte Scott Bryden, Vice President der Operators Industry Solutions Group von Keysight. „Mobilfunkbetreiber brauchen eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, Teilnehmer und Netzwerk-Traffic strategisch zu überwachen, ohne die Kosten in die Höhe zu treiben. MobileStack bietet Mobilfunknetzbetreibern die Transparenz und Kontrolle, die sie benötigen, um ihre Kosten zu senken und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, während sie ihren Teilnehmern eine verbesserte Quality of Service bieten.“



Keysights MobileStack auf dem Vision X bietet Mobilfunknetzbetreibern die folgenden Hauptvorteile: Paketverlustfreie Transparenz der Aktivitäten von Mobilfunkteilnehmern, so dass Überwachungssonden genaue Ergebnisse liefern können.



Reduzierte Überwachungskosten, was die durchschnittliche Rentabilität pro Nutzer erhöht.



Möglichkeit zur Skalierung der Überwachung in bestehenden 4G-Netzwerken und beim Übergang zu 5G, um den erwarteten Anstieg des 5G-Datenverkehrs zu bewältigen.



Möglichkeit, den Teilnehmer-Traffic zu verwalten, um die Last der Überwachungssonden zu reduzieren und gleichzeitig die Quality of Service effektiv zu messen. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



