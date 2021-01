Keysights End-to-End-Open-RAN-Lösungsportfolio fördert zuverlässige Leistung und Innovation in herstellerübergreifenden 5G-Netzen Keysight Open RAN Architect ermöglicht O-RAN-Anbietern und Mobilfunkbetreibern die Überprüfung von Interoperabilität, Leistung, Konformität und Sicherheit. Böblingen, 29. Januar 2021 – Keysight Technologies hat eine Suite von End-to-End-Lösungen vorgestellt, die es einem Ökosystem von O-RAN-Anbietern (Open Radio Access Network) und Mobilfunkbetreibern ermöglicht, die Interoperabilität, Leistung, Konformität und Sicherheit von herstellerübergreifenden 5G-Netzwerken auf Basis von O-RAN-Standardschnittstellen zu überprüfen.



Um 5G-Dienste bereitzustellen, richten viele Mobilfunkbetreiber Cloud-native und virtualisierte RAN-Architekturen (Radio Access Network) ein, die auf den Spezifikationen der O-RAN Alliance basieren. Der Übergang zu herstellerübergreifenden Netzwerken führt zu komplexen Interoperabilitäts- und Leistungsanforderungen. End-to-End-Tests, vom Rand des RAN bis zum 5G Core (5GC) sowie von der frühen Pre-Silicon-Entwicklung bis zur Systemintegration, stellen sicher, dass die Leistungsanforderungen erfüllt werden. Umfassende Tests in einem heterogenen Netzwerk ermöglichen es den Entwicklern, die Fähigkeiten ihrer Designs zu erweitern, und den Mobilfunkbetreibern, Lösungen zu liefern, die innovative Serviceangebote unterstützen.



„Anbieter von Funkmodulen (O-RUs), verteilten Modulen (O-DUs), zentralen Modulen (O-CUs) und RICs (RAN Intelligent Controller) benötigen integrierte, virtualisierte und Cloud-native Lösungen, um die Leistung zu validieren, die Interoperabilität zwischen Netzwerkelementen herzustellen und die Einhaltung der neuesten O-RAN- und 3GPP-Spezifikationen zu gewährleisten“, sagte Giampaolo Tardioli, Vice President und General Manager der Network Access Group von Keysight. „Das End-to-End-Open-RAN-Lösungsportfolio von Keysight ermöglicht es diesem Ökosystem, Komponenten auf jeder Ebene des Protokollstapels zu verifizieren und so sicherzustellen, dass die Subsysteme wie erwartet und aufeinander abgestimmt funktionieren.“



Keysights Open RAN Architect (KORA) bietet integrierte Lösungen, die die Entwicklung, Integration und Einrichtung von O-RAN-kompatiblen Geräten beschleunigen. Die Suite ist auf den Workflow in der Lieferkette zugeschnitten, der aus Chipsatzherstellern, Herstellern von Netzwerk-Equipment (NEMs), Mobilfunkbetreibern und OTICs (Open Test and Integration Centers) besteht. Nutzer können in einzigartiger Weise auf ein gemeinsames Set von Lösungen zugreifen, um die gemeinsame Nutzung von Ergebnissen über den gesamten Workflow hinweg zu vereinfachen – von der Pre-Silicon-Phase bis zur Einrichtung in der Cloud.



Keysight trat der O-RAN Alliance kurz nach ihrer Gründung bei. Die frühzeitige Einbindung wichtiger Branchenbeteiligter hat zu einem breiten und tiefgreifenden Fachwissen über die O-RAN-Standards geführt. Als Herausgeber der O-RAN-Fronthaul-Konformitätstestspezifikationen in der O-RAN Alliance trägt Keysight kontinuierlich zur Entwicklung der O-RAN-Standards bei. Dies ermöglicht es der Branche, die Konformität von O-RUs und O-DUs mit den O-RAN-Spezifikationen mithilfe genehmigter O-RAN-Testfälle zu überprüfen. Als Ansprechpartner der O-RAN Alliance Security Task Group trägt Keysight dazu bei, die Bemühungen der Industrie um die Sicherheit in offenen RANs voranzutreiben.



Keysights Open RAN Architect (KORA) umfasst Open RAN Studio, UeSIM, RuSIM, CoreSIM, DuSIM, CuSIM, RIC Test, ATI Pentest, CyPerf, Breaking Point, Vision Edge, IxNetwork, CloudPeak und Nemo Outdoor.



Das Portfolio deckt sowohl 3GPP- als auch O-RAN-Tests ab und ist so unterteilt, dass die folgenden Hauptakteure unterstützt werden: Keysight Open RAN Architect (KORA) – Chip Designer Suite: Ermöglicht Chipsatz-Anbietern, die Konformität von O-RAN-Designs mit den O-RAN-Spezifikationen mit Hilfe von O-RAN-Simulationstools vor dem Tape-Out zu überprüfen und so die Entwicklungszeit zu reduzieren.



Ermöglicht Chipsatz-Anbietern, die Konformität von O-RAN-Designs mit den O-RAN-Spezifikationen mit Hilfe von O-RAN-Simulationstools vor dem Tape-Out zu überprüfen und so die Entwicklungszeit zu reduzieren. Keysight Open RAN Architect (KORA) – NEM Suite: Ermöglicht es Anbietern von Open-RAN-Hardware und -Software, die Einhaltung der O-RAN-Spezifikationen und die Interoperabilität zu überprüfen, um sicherzustellen, dass jede Funktion wie erwartet in ein herstellerübergreifendes Open RAN integriert werden kann.



Ermöglicht es Anbietern von Open-RAN-Hardware und -Software, die Einhaltung der O-RAN-Spezifikationen und die Interoperabilität zu überprüfen, um sicherzustellen, dass jede Funktion wie erwartet in ein herstellerübergreifendes Open RAN integriert werden kann. Keysight Open RAN Architect (KORA) – Operator Suite: Ermöglicht Mobilfunkbetreibern die Überprüfung der Konformität, Interoperabilität und Leistung von Subsystemen, die neue Umsatzmöglichkeiten für 5G-Dienste eröffnen.



Ermöglicht Mobilfunkbetreibern die Überprüfung der Konformität, Interoperabilität und Leistung von Subsystemen, die neue Umsatzmöglichkeiten für 5G-Dienste eröffnen. Keysight Open RAN Architect (KORA) – OTIC Suite: Ermöglicht OTICs die Validierung von Konformität, Interoperabilität und Leistung mit Tools, die die O-RAN-Spezifikationen mit gründlichen, reproduzierbaren und automatisierten Prozessen einhalten. Weitere Informationen zu den Open RAN Architect Suites und Lösungen von Keysight finden Sie unter: www.keysight.com/find/ORAN Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



