Keysight stellt kompakte elektronische DC-Lasten für den Labortisch vor Minimieren den Platzbedarf auf dem Labortisch; liefern sofortige Erkenntnisse; messen Spannung, Strom und berechnen die Leistung Böblingen, 9. Dezember 2020 – Keysight Technologies kündigte heute die elektronischen DC-Lasten der Keysight EL30000-Serie an. Diese Messgeräte kombinieren einen kompakten Labortisch-Formfaktor mit einem integrierten Datenlogger, der Erkenntnisse für sofortige Entscheidungen in Echtzeit liefert und den Bedarf an zusätzlichen Messgeräten durch ein präzises System zur Messung von Spannung und Strom und zur Berechnung der Leistung minimiert.



Eine elektronische Last ist ein Messgerät, das dazu dient, Stromquellen zu testen, indem es verschiedene Widerstände darstellt und die Reaktion misst. Gerätehersteller und Entwickler verwenden elektronische Lasten zum Testen von Leistungsgeräten wie Stromversorgungen, Batterien, Batteriemodulen, Solarpanels, Brennstoffzellen, LED-Treibern und Leistungswandlern.



Die elektronischen Lasten für den Labortisch von Keysight ermöglichen es den Anwendern, eine breite Auswahl an Stromquellen zu testen und sowohl statische als auch dynamische Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Geräte gleichbleibende Leistung abgeben können sowie einen plötzlichen Anstieg oder Rückgang der Belastung bewältigen. Mehrere Bereiche ermöglichen genaue Messungen für kleine und große Geräte von 0 V bis 150 V. Durch die Verwendung des eingebauten Messsystems entfallen ein externes Digitalmultimeter, Shunts und die zugehörige Verkabelung.



Die neuen elektronischen Lasten der EL30000-Serie von Keysight ermöglichen es Geräteherstellern und Entwicklern: Spannung und Strom mit einem voll integrierten Volt- und Amperemeter genau zu messen, das Spannung und Strom des Prüflings gleichzeitig misst.



Messungen über die Zeit mit dem eingebauten Datenlogger zu erfassen, der kontinuierlich Spannung, Strom und Leistung in einer Datei aufzeichnet.



schnelle Transienten zu erstellen, zu erfassen und anzuzeigen mit einem dynamischen Lastprofil und einem integrierten Scope-Modus, der die Spannung und den Strom digitalisiert und die Ergebnisse anzeigt, wodurch die Komplexität des Messaufbaus reduziert wird.



Tests mit Standardbetriebsarten zu vereinfachen: konstante Spannung (CV), konstanter Strom (CC), konstanter Widerstand (CR) und konstante Leistung (CP).



mithilfe von USB, LAN (LXI Core) und der optionalen GPIB-Schnittstelle (General Purpose Interface Bus) einfach zu messen, zu erfassen und Ergebnisse anzuzeigen. „Unsere Kunden konzentrieren sich auf die beschleunigte Entwicklung ihrer Designs der nächsten Generation“, sagte Christopher Cain, Vice President und General Manager von Electronic Industrial Products bei Keysight. „Die Vereinfachung von Batterietests und des Designs im Bereich der tragbaren Elektronik ermöglicht eine schnellere Markteinführung und maximale Leistungsfähigkeit.“



KeysightCare



Die EL30000-Serie von Keysight umfasst eine 3-Jahres-Garantie und integrierten KeysightCare Technical Support. Kunden erhalten: technisches Feedback innerhalb von zwei Werktagen



rund um die Uhr Zugang zum Online Knowledge Center mit dem F&E-Fachwissen aus Jahrzehnten in Tausenden von technischen Artikeln und Programmierbeispielen



Nachverfolgung von Support-Fällen zur schnelleren Bearbeitung auf dem Self-Service-Webportal. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG