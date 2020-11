Keysight erweitert europäisches Distributionsnetz Dadurch wird ein effizienter digitaler Zugang zu den Distributionsprodukten von Keysight ermöglicht. Böblingen, 26. November 2020 – Keysight Technologies hat zwei neue Partner – Batronix und Batter Fly – in das expandierende europäische Distributionsnetz des Unternehmens aufgenommen. Durch die Aufnahme von Batronix und Batter Fly wird das Distributionnetz von Keysight, das Stromversorgungen, Oszilloskope, Digitalmultimeter, Signal-/Funktionsgeneratoren, Datenerfassungs- und tragbare Hochfrequenz-Produkte (HF) abdeckt, erweitert.



„Die Aufnahme von Batronix und Batter Fly in das Distributionsnetz von Keysight stellt einen weiteren Schritt in der Umsetzung unserer Vertriebsstrategie dar, die den Kunden einen digitalen, einfachen und effizienten Zugang zu den Produkten von Keysight bietet“, sagte Alessandro Pino, Director of Regional Indirect Sales bei Keysight. „Beide Vertriebsunternehmen haben ein integriertes webbasiertes Geschäftsmodell eingeführt, das die hochtechnische Außendienstorganisation von Keysight ergänzt und es den Kunden ermöglicht, Keysight-Produkte schnell zu beziehen.“



Batronix, gegründet 1999, mit Hauptsitz in Preetz, Schleswig-Holstein, ist ein führender Online-Distributor, der für seinen exzellenten Service, eingehende Beratung und schnelle Lieferung bekannt ist.



„Wir freuen uns, unseren Kunden die hochwertigen Messtechniklösungen von Keysight anbieten zu können“, sagte André Bauer, CEO von Batronix. „Zusammen mit dem Keysight-Team werden wir unseren Kunden eine nahtlose Kundenerfahrung bieten, angefangen von der ersten Beratung über die Bestellung und den Versand bis hin zum After-Sales-Service.“



Batter Fly mit Hauptsitz in Italien wurde 2002 gegründet und bietet ein hohes Maß an Fachwissen über Testausrüstung für Automotive, Medizin und Industrie. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktpräsenz in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Wartung und Ausbildung mit effizienten Online-Kaufmöglichkeiten.



„Wir freuen uns, unseren Kunden den Zugang zu den Distributionsprodukten von Keysight in Form von Tischgeräten, Stromversorgungs-, Digital- und Hochfrequenzmessgeräten zu erleichtern“, sagte Gianmarco Moroni, Geschäftsführer von Batter Fly. „Keysight verfügt über eine breite Palette branchenführender Testlösungen und ermöglicht es dem Team von Batter Fly, in Verbindung mit unserem Support, Kundenherausforderungen schnell zu lösen.“ Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,2 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG