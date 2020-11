Keysight Technologies erweitert die PathWave Software Suite um Cloud-Verarbeitung und eliminiert so Einschränkungen im Design-Workflow Die Erweiterungen ermöglichen es Ingenieuren, sich auf verbesserte Designs und die Zuverlässigkeit von Geräten zu konzentrieren und gleichzeitig das Projektrisiko zu reduzieren. Böblingen, 2. November 2020 – Keysight Technologies hat die PathWave Software Suite des Unternehmens um neue und verbesserte Funktionen erweitert. Die neuen PathWave-Lösungen ermöglichen es Ingenieuren, Einschränkungen bei der Datenverarbeitung im gesamten Arbeitsablauf mithilfe von Cloud-Processing-Clustern zu beseitigen, um die Zuverlässigkeit von Designs und Geräten zu verbessern und gleichzeitig das Projektrisiko zu verringern.



Design- und Testingenieure haben mit Komplexitätsgrenzen zu kämpfen, die wochen-, wenn nicht monatelange Datenverarbeitung erfordern. Dies kann den Entwicklungsprozess und die Markteinführung erheblich verlangsamen. Keysights PathWave, eine offene, skalierbare und vorausschauende Software-Plattform, bietet schnelle und effiziente Datenverarbeitung, -freigabe und -analyse in jeder Phase des Produktentwicklungs-Workflows. Durch die Kombination von Design-Software, Messgerätesteuerung und anwendungsspezifischer Testsoftware ermöglicht sie es Entwicklern, der zunehmenden Komplexität von Design, Test und Messung zu begegnen und optimale elektronische Produkte zu entwickeln.



„Keysight investiert weiterhin in Softwarelösungen, und zwar durch neue Funktionen in unserer PathWave-Plattform“, sagte Jay Alexander, Chief Technology Officer bei Keysight Technologies. „Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Fähigkeiten es unseren Kunden ermöglichen werden, mehr Rechenleistung in ihre eigenen Design- und Test-Workflows einzubringen – und damit die Zeit für Ergebnisse, die Zeit für Erkenntnisse und schließlich die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.“



Um die Fähigkeiten von PathWave weiter zu stärken, bringt Keysight fünf neue und verbesserte Softwarelösungen auf den Markt, die die Möglichkeiten der Cloud-Verarbeitung nutzen, um Einschränkungen der Rechenleistung während des gesamten Design-Prozesses zu beheben.



PathWave Advanced Design System (ADS) Software 2021



Die Software PathWave ADS 2021, die jetzt mit Cloud-Simulationsservices für Entwickler ausgestattet ist, verkürzt die Simulationszeit, erhöht die Abdeckung der Simulationstests und bietet Zugang zu skalierbaren Hardwareressourcen in der Cloud. Diese neue Softwarelösung beseitigt Barrieren bei der Entwicklung von Hochleistungs-Hardwareprodukten, indem sie es Entwicklern für Mobil- und Computer-Chipsätze ermöglicht: rechenintensive elektromagnetische Simulationen mit On-Premise-Clustern oder skalierbarer Cloud-Hardware durchzuführen.



große elektromagnetische Simulationen zu bewältigen, die bisher aufgrund von Ressourcenbeschränkungen unlösbar waren. PathWave Compliance Test Software



Systemtestingenieure, die Konformitätsstandards für mobile und Computer-Chipsätze charakterisieren, müssen schnelle Konformitätstests durchführen, ohne dass zusätzliche Kosten für den Kauf von Hardware anfallen. Die neue Architektur der PathWave Compliance Test Software bietet eine Aufschlüsselung der Messungen und lässt sich zusammen mit der Testautomatisierungs- und Datenanalysesoftware nahtlos in einen Testautomatisierungs-Workflow integrieren. Das ermöglicht Systemtestingenieuren: schnelle Konformitätsprüfungen von Sendern durch Trennung der physikalischen Messung von der Datenverarbeitung in der Cloud.



parallele statt serielle Signalerfassung und -messung und damit verkürzte Gesamttestzeit. PathWave Test Automation Software



Die Software PathWave Test Automation ermöglicht Ingenieuren eine schnelle, skalierbare und einfache Ausführung mit offener und modularer Software. Testingenieure, die mehrere Messgeräte verwenden müssen, haben jedoch einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, der sich aus der komplexen Programmierung ergibt, die für den Anschluss dieser Messgeräte erforderlich ist. Die neue verbesserte Version dieser Software ermöglicht den Testingenieuren: die problemlose Optimierung mehrerer Messgeräte-Setups mit Ressourcenarbiter und Timing-Analyse-Tools.



Die nahtlose Integration in den bestehenden Workflow des automatisierten Testsystems, um die Einrichtungszeit zu minimieren und gleichzeitig die Skalierbarkeit zu gewährleisten. PathWave Measurement Analytics Software



Die Software PathWave Test and Measurement Analytics bietet eine einfache und leistungsstarke Nutzeroberfläche für die Datenvisualisierung und -analyse. Sie erfasst und speichert Testdaten mit Echtzeitzugriff, kann Daten aus verschiedenen Quellen in verschiedenen Formaten importieren und integriert die Datenanalyse mit der offenen API in Testprozesse.

Verbesserungen der Software PathWave Test and Measurement Analytics ermöglichen es Entwicklern von Design-Validierungstests (DVT) und Produktionsingenieuren nun, Messdaten in der Cloud zu visualisieren und zu analysieren, ohne Spreadsheets erstellen zu müssen. Als Ergebnis profitieren die Ingenieure von: besseren Einblicken in die Daten mit einem skalierbaren, hochleistungsfähigen Datenspeicher, um technische Entscheidungen zu beschleunigen.



schnellen und genauen Testanalysen und Fehlerbehebungen, um sowohl DVT- als auch Produktionstests zu beschleunigen. PathWave Manufacturing Analytics Software



Die Software PathWave Manufacturing Analytics ist Keysights fortschrittliche Big-Data-Analyseplattform für Industrie 4.0, die Anwender bei der Verbesserung der Produktqualität und der Fertigungsabläufe unterstützt. Keysight hat gemeinsam mit Kx die neue Workcell-Edition für die intelligenten Fabriken von heute auf den Markt gebracht. Die auf kdb+ aufbauende Streaming Analytics-Plattform von Kx ermöglicht es den Anwendern, die Einführung der Industrie 4.0 durch die Analyse massiver Testdaten aus Produktionssystemen in Echtzeit zu beschleunigen, Automatisierung und Analysen für verwertbare Erkenntnisse in Mikrosekunden zu liefern und gleichzeitig die Hardwarekosten zu senken.

Zu den wichtigsten Vorteilen der PathWave Manufacturing Analytics-Software gehören: Datenerfassung – ermöglicht Anwendern die nahtlose Anbindung, Echtzeiterfassung und Transformation von Testdaten aus Testsystemen.



Automatisierung – Anwender können komplexe Arbeitsabläufe automatisieren, um die Produktivität zu steigern.



Analyse – Kunden können getestete Machine-Learning-Modelle nutzen, die verwertbare Erkenntnisse liefern. Weitere Informationen



Informationen über die PathWave-Software von Keysight sind verfügbar unter https://www.keysight.com/de/de/products/software.html Über Keysight Technologies



