Keysight Technologies präsentiert Testlösungen für Automotive, Kommunikation und IIoT Keysight veranstaltet Virtuelles Event vom 4. bis 5. November 2020 Keysight informiert in einem Virtuellen Event über seine neuesten Produkte und Lösungen für die Bereiche der Hochfrequenz- und Mikrowellen- sowie der digitalen Technologien. In Verbindung mit seiner einzigartigen Expertise ermöglicht es Keysight den Kunden damit, Produkte schnell zu entwerfen, zu testen und zur Marktreife zu bringen. Darüber hinaus stehen im Virtuellen Event die Experten von Keysight online zur Verfügung, um kundenspezifische Lösungen zu diskutieren, unter anderem auch hinsichtlich fortschrittlicher Softwareunterstützung und umfassender Dienstleistungen, die die Innovation in den Märkten Automotive, Kommunikation und IIoT beschleunigen.



Vom 4. bis 5. November zeigt Keysight seine Testlösungen, darunter:



5G- und Millimeterwellenmessung Keysights Lösung für die Charakterisierung der Bitübertragungsschicht von 5G-Komponenten, Modulen, Geräten und 5G-Basisstationen.



Keysights neuer DDS-Synthesizer des PNA-X und die entstehende Anwendung der Modulationsverzerrung, die es den Kunden ermöglicht, die Herausforderungen der Breitband-Millimeterwellenmessung mit verbesserter Genauigkeit, einfacherem Test und schnellerem Durchsatz bei Messung und Simulation zu bewältigen. Digitaler Test mit Oszilloskopen auf dem neuesten Stand der Technik Keysights multifunktionales InfiniiVision und die neuen 8-Kanal-Oszilloskope bieten eine komplette Hardware- und Softwarelösung für Automotive-, Power-, Embedded- und andere Anwendungen.



Keysights UXR-Plattform ermöglicht effiziente Upgrades für die digitalen Hochgeschwindigkeits-Testlabors der Kunden, um die erforderliche Bitübertragungsschicht-Validierung und Konformitätsprüfungen durchzuführen. Automotive Keysights Lösungen zur Konformitätsprüfung von Automotive-Ethernet-Signalform, Verzerrung, Jitter, SQI, Crosstalk und mehr für 10BASE T1, 100BASE T1, 1000BASE T1 und Multi-Gig-Designs für Übertragung, Kabelbaum, Steckverbinder und Empfänger.



Die V2X-Testsuite von Keysight umfasst HF- und Protokolltests, OBU- und RSU-Zertifizierung für DSRC sowie die Erstellung von Szenarien und Stautests für C-V2X. Ausfallsichere IoT-Geräte Keysights integrierte Lösung für die ereignisbasierte Analyse des Stromverbrauchs und eine Schätzung der Batterielaufzeit bietet eine verbesserte Datenprotokollierung von bis zu 8 Tagen bei einem minimalen Abtastintervall von circa 100 µs. Produktentwicklung auf der „Überholspur“ Die Design- und Simulationssoftware PathWave von Keysight erstellt hochpräzise elektromagnetische (EM) Modelle in Minuten statt Stunden, so dass Kunden ihre Entwicklungstools mit Prüfgeräten und Konformitätsprüfsoftware für einen höher integrierten Arbeitsablauf verbinden können. Keysight Services Keysight Services hat ein branchenführendes Angebot an Experten, Prozessen und Tools zusammengestellt, das sich darauf konzentriert, Kunden bei der Implementierung neuer Technologien und der Entwicklung verbesserter Prozesse zur Kostensenkung zu unterstützen. Die Dienstleistungen umfassen Kalibrierung/Reparatur, Gebrauchtgeräte, Technologie-Updates, Beratung, Schulung, Finanzdienstleistungen und Test-as-a-Service. Wann: 4. bis 5. November 2020, von 10 bis 12 Uhr CET

Wo: Electronic Products Virtual Event



Zusatzinformation: Keysight wird auf der virtuellen Veranstaltung der electronica virtual vertreten sein.



Für die Medien: Keysight plant eine exklusive Virtuelle Veranstaltung nur für die Medien am 5. November um 10 Uhr CET.

Interessierte Journalisten und Branchenanalysten können sich mit Matthias Heise (matthias.heise@mexperts.de) in Verbindung setzen, um ihren Platz zu reservieren oder ein individuelles Interview mit einem Keysight Executive zu vereinbaren. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 4,3 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG