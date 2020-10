Keysight stellt die erste Cloud-native Lösung der Industrie vor, die Leistung und Sicherheit von hybriden Netzwerken testet Die neue Software CyPerf beschleunigt die SD-WAN- und Cloud-Migration, indem sie die optimale Balance zwischen digitaler Nutzererfahrung und Sicherheit findet Böblingen, 8. Oktober 2020 – Keysight Technologies kündigte die branchenweit erste Cloud-native Software für Performance- und Sicherheitstests in verteilten Netzwerken an: CyPerf unterstützt Unternehmen für sichere Rollouts bei der Charakterisierung der Nutzererfahrung und der Validierung der Leistungsgrenzen von hybriden Netzwerken, Sicherheitsgeräten und -diensten.



Durch neue Technologien wie SD-WAN, Multi-Cloud-Architekturen und SaaS-Anwendungen (Software as a Service) entwickeln sich Netzwerk- und Sicherheitsarchitekturen zu einem verteilten, hybriden Modell. Da sich immer mehr Nutzer, Geräte, Anwendungen, Dienste und Daten außerhalb eines Unternehmens befinden, müssen IT-Teams die Leistung und Sicherheit von Netzwerken und Anwendungsdiensten messen. Infolgedessen haben Netzwerk- und Sicherheitsbetrieb das gemeinsame Ziel, ein gut funktionierendes und sicheres Netzwerk zu gewährleisten.



Die Keysight-Software CyPerf, die eine leichte, softwareagentenbasierte Architektur verwendet, lässt sich leicht einrichten und in Labornetzwerken, Sandbox-Umgebungen und hybriden Produktionsnetzwerken betreiben. CyPerf bietet: eine webbasierte GUI, die Nutzern bei der Visualisierung und Interaktion mit verschiedenen Netzwerkelementen, die für die Simulation eines Netzwerks im Betrieb entscheidend sind, hilft.



einen ganzheitlichen Ansatz für realistische Tests vor und nach der Einrichtung in verteilten Umgebungen.



Einblicke in die Endbenutzer-Erfahrung, Sicherheitshaltung und Leistungsengpässe unter kontrollierbaren, realistischen Lastbedingungen.



Ergebnisse aus der realen Welt, indem gleichzeitig legitime Traffic-Mischungen und böswillige Aktivitäten erzeugt werden, die ein komplexes verteiltes Netzwerk durchqueren können, das aus Proxies, SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), TLS (Transport Layer Security) Inspektion, ELBs (Elastic Load Balancer) und WAF (Web Application Firewalls) besteht.



einen proaktiven, kontinuierlichen, datengesteuerten Ansatz, den IT-Netzwerkbetreiber zur Validierung und Analyse von Änderungen der Nutzererfahrung, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu zuvor festgelegten Basiswerten nutzen können.



die Fähigkeit für Netzwerk- und Sicherheitsbetriebsteams, das Gleichgewicht zwischen der digitalen Nutzererfahrung und der Sicherheit in ihren Organisationen zu finden.



die Möglichkeit für Anbieter von Netzwerksicherheits-Tools, die Umgebungen ihrer Kunden realistisch nachzubilden, um die Markteinführung ihrer Lösungen und Dienste zu beschleunigen. „Da immer mehr Nutzer, Geräte, Anwendungen, Dienste und Daten an den Netzwerkrand wandern, ist ein neuer Ansatz erforderlich, um Leistung und Sicherheit zu validieren“, sagte Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager der Keysight Network Applications & Security Group. „CyPerf kann von Unternehmen und Netzwerksicherheits-Anbietern eingesetzt werden, um das Gleichgewicht zwischen digitaler Nutzererfahrung und Sicherheit in einer dynamischen hybriden Umgebung, die aus Cloud-Providern von Drittanbietern und Netzwerkkonnektivität besteht, fein abzustimmen. Leistung und Sicherheit sind nur so gut wie der schwächste Teil eines Netzwerks, und CyPerf identifiziert diese Schwachstellen mit Blick auf den vollständigen Pfad der Anwendungsbereitstellung in hybriden Netzwerken.“ Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



