Keysight Technologies verstärkt technische Support-Services als Reaktion auf die wachsende Kundennachfrage nach Messtechnikexpertise 90% der befragten Testingenieure geben an, dass sie den Zugang zu Testexpertise von außerhalb ihrer Organisation schätzen würden. Böblingen, 18. September 2020 – Keysight Technologies hat das KeysightCare-Programm erweitert, um einem wachsenden Kundenstamm schnellen und zuverlässigen Zugang zu vorrangigem technischen Support zu bieten.



KeysightCare ist ein skalierbares und umfassendes Support-Modell, das erstklassige Messtechnikexpertise durch eine dedizierte, proaktive zentrale Anlaufstelle für Messgeräte, Software, Anwendungsmessungen und Tests bietet. Dieses integrierte Support-Modell ist jetzt in fünf Stufen erhältlich, um den spezifischen Hardware-, Software- und technischen Support-Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.



Am 25. August 2020 veröffentlichte Keysight die Ergebnisse einer von Dritten durchgeführten Umfrage, aus der hervorging, dass fast alle Unternehmen, die elektronische Produkte entwerfen und entwickeln, kostspielige und vermeidbare Verzögerungen im Zusammenhang mit der Konfiguration und Wartung von Testgeräten oder Schulungsproblemen haben. Die Umfrage ergab, dass 97% der Befragten Produktionsverzögerungen erlebt hatten, die direkt zu Umsatzeinbußen für ihr Unternehmen führten. 90% der Befragten gaben an, dass sie den Zugang zu Testexpertise von außerhalb der Organisation schätzen würden und dass ihre Testteams effizienter arbeiten würden, wenn sie schnelleren Zugang zu Experten des technischen Supports und Fachwissen hätten.



Das neueste Angebot im KeysightCare-Portfolio ist KeysightCare Technical Support, das so zugeschnitten ist, dass es alle Keysight-Messgeräte an einem Kundenstandort abdeckt, unabhängig von Leistungsniveau, Nutzungsmodell, Garantiezeit oder Abkündigungsstatus. Seit November 2018 ist das klassische KeysightCare Assured bei den meisten neu ausgelieferten Keysight-Messgeräten und -Software enthalten. Die Kunden betreiben jedoch nach wie vor zuvor erworbene Geräte in F&E- und Fertigungstestaufbauten, die einen schnellen und vorhersehbaren Zugang zu Experten des technischen Supports erfordern.



KeysightCare Technical Support bietet garantierte Reaktionszeiten von einem Experten des technischen Supports. Außerdem bietet es rund um die Uhr Zugang zu technischem Fachwissen über das KeysightCare-Portal und ein Knowledge Center, das jahrzehntelange F&E-Expertise zu Spitzentechnologien in Tausenden von technischen Artikeln und Programmierbeispielen enthält.



„Wenn beim Betrieb von Test- und Messgeräten und Software Herausforderungen auftreten, verlangen unsere Kunden schnelleren Zugang zu technischem Support“, sagte Ted Burns, Global Director von KeysightCare. „Seit der Implementierung von KeysightCare im Jahr 2018 konnten wir unsere Reaktionszeiten um 50 Prozent verbessern und gleichzeitig weiter in unsere globale Support-Infrastruktur investieren, so dass unsere Kunden das Projektrisiko verringern und Produkte schneller auf den Markt bringen können. KeysightCare hilft den Kunden durch eine verbindliche, leicht zugängliche und proaktive Zusammenarbeit mit unseren Messtechnikexperten, Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg aus dem Weg zu räumen.“



KeysightCare wird in fünf Service-Stufen angeboten: NEU KeysightCare Technical Support – Dieses Einstiegsangebot für den technischen Support beseitigt technische Schwierigkeiten mit einer Reaktionszeit von weniger als zwei Werktagen durch den technischen Support und Anwendungsingenieure. Diese Stufe ist so zugeschnitten, dass sie alle Keysight-Messgeräte an einem Kundenstandort abdeckt, unabhängig von Leistungsstufe, Nutzungsmodell, Garantiezeit oder Abkündigungsstatus.



– Dieses Einstiegsangebot für den technischen Support beseitigt technische Schwierigkeiten mit einer Reaktionszeit von weniger als zwei Werktagen durch den technischen Support und Anwendungsingenieure. Diese Stufe ist so zugeschnitten, dass sie alle Keysight-Messgeräte an einem Kundenstandort abdeckt, unabhängig von Leistungsstufe, Nutzungsmodell, Garantiezeit oder Abkündigungsstatus. KeysightCare Assured bietet schnellen Support – Diese Stufe bietet eine garantierte technische Antwort innerhalb von vier Geschäftsstunden, eine Reparaturabsicherung mit einer Durchlaufzeit von zehn Werktagen und proaktive Firmware-Benachrichtigungen.



– Diese Stufe bietet eine garantierte technische Antwort innerhalb von vier Geschäftsstunden, eine Reparaturabsicherung mit einer Durchlaufzeit von zehn Werktagen und proaktive Firmware-Benachrichtigungen. KeysightCare Enhanced bietet Priority Support – Diese Stufe bietet eine garantierte technische Antwort innerhalb von zwei Geschäftsstunden, eine Reparaturabsicherung mit einer Durchlaufzeit von sieben Werktagen, eine Kalibrierungsabsicherung mit einer Durchlaufzeit von fünf Werktagen und proaktive Firmware-Benachrichtigungen.



– Diese Stufe bietet eine garantierte technische Antwort innerhalb von zwei Geschäftsstunden, eine Reparaturabsicherung mit einer Durchlaufzeit von sieben Werktagen, eine Kalibrierungsabsicherung mit einer Durchlaufzeit von fünf Werktagen und proaktive Firmware-Benachrichtigungen. KeysightCare Performance bietet Enterprise Support – Diese Stufe bietet eine garantierte technische Reaktion innerhalb von zwei Stunden rund um die Uhr, eine Reparaturabsicherung mit einer Bearbeitungszeit von fünf Werktagen, eine Kalibrierungsabsicherung mit einer Bearbeitungszeit von drei Werktagen, proaktive Firmware-Benachrichtigungen und eine Notfallreaktion rund um die Uhr.



– Diese Stufe bietet eine garantierte technische Reaktion innerhalb von zwei Stunden rund um die Uhr, eine Reparaturabsicherung mit einer Bearbeitungszeit von fünf Werktagen, eine Kalibrierungsabsicherung mit einer Bearbeitungszeit von drei Werktagen, proaktive Firmware-Benachrichtigungen und eine Notfallreaktion rund um die Uhr. KeysightCare Software – Diese Stufe bietet Abonnement-Support und schützt Software-Investitionen mit flexiblen Lizenzoptionen, um die Budgetkontrolle zu gewährleisten und die Anforderungen des Projekts in Einklang zu bringen. Die Software bleibt mit den neuesten Verbesserungen und Messtechnikstandards immer auf dem neuesten Stand. Preisgestaltung



KeysightCare bietet Support in der Messtechnikbranche mit schnellen, garantierten Reaktionszeiten für Reparatur, Kalibrierung und technischen Support. KeysightCare ist preislich günstiger als der Kauf einzelner Serviceangebote wie Garantie, Reparatur oder Kalibrierung und bietet gleichzeitig einen erheblichen Mehrwert und eine Reduzierung des Projektrisikos. In ähnlicher Weise sind Volumenvereinbarungen für KeysightCare Technical Support zur Abdeckung der installierten Gerätebasis von Abteilungen, Labors oder Standorten im Vergleich zur Abdeckung einzelner Anlagen kostengünstiger.



Weitere Informationen www.keysightcare.com



https://www.youtube.com/watch?v=HSAazD-x_x0&feature=youtu.be



https://www.keysight.com/de/de/assets/3120-1400/flyers/KeysightCare-Solution-Selection-Matrix.pdf



https://www.keysight.com/de/de/assets/7018-06347/brochures/5992-3373.pdf Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



