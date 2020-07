Keysight Technologies übernimmt Eggplant Die beiden sich ergänzende Unternehmen schaffen eine innovative Kraft auf dem Markt für intelligente Software-Testautomatisierung. Böblingen, 8. Juli 2020 – Keysight Technologies und Eggplant, der Spezialist für digitale Automatisierungsintelligenz, haben bekannt gegeben, dass Keysight die Übernahme von Eggplant von The Carlyle Group abgeschlossen hat.



Eggplant ist ein branchenführender Anbieter von Software-Testautomatisierungsplattformen, die künstliche Intelligenz (KI) und Analytik einsetzen, um die Testerstellung und Testausführung zu automatisieren. Die Digital Automation Intelligence Plattform von Eggplant kann jede Technologie auf jedem Gerät, Betriebssystem oder Browser auf jeder Ebene testen, von der Benutzerschnittstelle (UI) über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) bis hin zur Datenbank.



Im Zuge der heutigen digitalen Revolution ist der Inhalt und Wert von Software exponentiell gewachsen. Intelligente und vernetzte Produkte werden durch Millionen von Codezeilen ermöglicht. Die Unternehmen müssen ihre digitale Transformation beschleunigen, um wettbewerbsfähig und relevant zu bleiben, und gleichzeitig die Unterstützung älterer Plattformen fortsetzen. Der ständig wachsende Umfang und die zunehmende Breite der Tests, die für digitale Produkte erforderlich sind, erhöhen die Komplexität und damit die Zeit bis zur Markteinführung. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Analysen zur Automatisierung von Tests ermöglicht Eggplant eine schnellere und qualitativ hochwertigere Entwicklung von Softwareanwendungen, was zu Wettbewerbsvorteilen und Differenzierung führt. Die Kunden des Unternehmens decken ein breites Spektrum von Sektoren ab, die sich mit dem bestehenden Kundenstamm von Keysight überschneiden und gleichzeitig die Möglichkeiten für Softwaretests auf neue Endmärkte ausweiten.



Die Kombination von Keysight und Eggplant bringt zwei komplementäre Unternehmen zusammen, um eine innovative Kraft auf dem Markt für automatisierte Softwaretests über die Bitübertragungs- und Protokollschicht bis hin zur Anwendungsschicht zu schaffen. Die Übernahme ermöglicht eine bidirektionale Nutzung von Messtechnologien zwischen beiden Unternehmen, was zu einer verstärkten Lösungsdifferenzierung im erweiterten Angebot führt.



„Als anerkannter Marktführer und vertrauenswürdiger Berater in den Bereichen Design und Test auf den Layern 1-7 freut sich Keysight sehr, die Testfähigkeiten von Eggplant für den Software-Anwendungs-Layer aufzunehmen und damit unserer Strategie gerecht zu werden, unsere softwarezentrierten Lösungen als erste auf den Markt zu bringen“, sagte Ron Nersesian, Chairman und CEO von Keysight. „Wir freuen uns, das Eggplant-Team in der Keysight-Familie willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit auf dem schnell wachsenden Markt für intelligente Software-Tests mit differenzierten Software-as-a-Service-Technologien.“



„Die Zusammenarbeit mit Keysight gibt Eggplant die Möglichkeit, unsere intelligente Automatisierungsplattform zu skalieren und mehr Unternehmen auf der ganzen Welt zu erreichen“, sagte Dr. John Bates, CEO von Eggplant. „Wir teilen die Vision, Innovationen zu beschleunigen, und gemeinsam werden wir in der Lage sein, Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen. Wir sind stolz auf das, was wir durch die Beiträge unserer Mitarbeiter und Partner erreicht haben, und wir sind gespannt auf das nächste Kapitel.“



Das Volumen der Transaktion beläuft sich auf 330 Millionen US-Dollar. Eggplant erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 38 Millionen US-Dollar. Der CEO von Eggplant, John Bates, wird dem Führungsteam von Keysight beitreten und an Soon-Chai Gooi, President der Electronic Industrial Solutions Group von Keysight, berichten.



Über Eggplant



Eggplant, der am schnellsten wachsende Automatisierungsanbieter und bisher ein Portfoliounternehmen von The Carlyle Group, bietet benutzerzentrierte, intelligente Test- und Leistungslösungen, die darauf ausgerichtet sind, das digitale Erlebnis zu optimieren, Kunden zu begeistern und den Geschäftserfolg voranzutreiben. Nur Eggplant ermöglicht es Unternehmen, die Qualität und Reaktionsfähigkeit von Softwareanwendungen über verschiedene Schnittstellen, Plattformen, Browser und Geräte hinweg zu testen, zu überwachen, zu analysieren und darüber Bericht zu erstatten, einschließlich Mobil-, IoT-, Desktop- und Mainframe-Anwendungen. Erfahren Sie mehr: Eggplant. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



