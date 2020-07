Die neuen Netzwerkanalysatoren von Keysight mit leistungsstarken Signalgeneratoren vereinfachen und beschleunigen komplexe Messungen Anwender können genaue Messungen mit weniger Störungen durch Phasenrauschen durchführen Böblingen, 6. Juli 2020 – Keysight Technologies hat seine leistungsstarken Netzwerkanalysatoren (PNA und PNA-X) verbessert, um eine größere Flexibilität und Genauigkeit zu bieten und gleichzeitig die erforderlichen Messungen zu beschleunigen und zu vereinfachen.



Netzwerkanalysatoren sind unverzichtbare Messgeräte in der Hochfrequenz- und Mikrowellenindustrie. Sie bieten Messmöglichkeiten zur Charakterisierung einer breiten Auswahl von Bauteilen, Komponenten und Systemen. Messungen für aktive Bauteile, einschließlich Rauschzahl, Verstärkungskompression und IMD, können jedoch komplex sein, insbesondere bei modernen Hochfrequenz-Bauteilen.



Die verbesserten PNA- und PNA-X-Netzwerkanalysatoren von Keysight enthalten eine proprietäre, störungsarme DDS-Quelle (Direct Digital Synthesis), die es den Kunden ermöglicht, genaue Messungen mit weniger Störungen durch Phasenrauschen durchzuführen. Mit den sauberen Quellsignalen können Anwender Zweiton-IMD-Messungen mit engen Tonabständen durchführen, die bisher nur mit leistungsstarken analogen Signalgeneratoren möglich waren. Die neuen DDS-Quellen verbessern auch die Leistung einer Vielzahl von Software-Anwendungen, einschließlich Modulationsverzerrung, SMC mit Phase und I/Q-Konverter-Messungen, um eine außergewöhnliche Geschwindigkeit bei der Charakterisierung von Mischern/Frequenzkonvertern zu erreichen. Durch die Bereitstellung einer dritten Hochfrequenz- (HF-) Quelle bis 13,5 GHz beim PNA-X wird der Messaufbau vereinfacht, da ein externer Signalgenerator zur Ansteuerung lokaler Oszillatoren eingespart wird.



„Keysight weiß, dass die Charakterisierung von komplexen aktiven Bauteilen viel Zeit in Anspruch nimmt“, erklärte Joe Rickert, Vice President und General Manager für Forschung und Entwicklung im Bereich Hochfrequenzmessung der Communications Solutions Group von Keysight. „Unsere neue PNA-Familie bietet die richtige Mischung aus Geschwindigkeit und Leistung, um diese Testzeiten zu verkürzen und ermöglicht einen schnelleren Einblick mit vereinfachten Messaufbauten und der Genauigkeit, die sie zur Verbesserung ihrer Designs benötigen.“



Keysights PNA (hochleistungsfähiger, kostengünstiger Netzwerkanalysator) und PNA-X (ein integrierter und flexibler Mikrowellen-Test-Engine mit einem einzelnen Anschluss zur Messung aktiver Bauteile) bieten die folgenden wichtigen Vorteile: Vereinfachte Prüfstände durch das Ersetzen von Racks und mehreren Geräten



Verkürzte Testzeit bei einer Vielzahl von Messanwendungen mit einzelnen Anschlüssen



Genaue lineare und nichtlineare Bauteilcharakterisierung mit fortschrittlicher Fehlerkorrektur



Beschleunigte Einblicke in das Komponentenverhalten mit Hilfe eines Multi-Touch-Displays und einer intuitiven Benutzeroberfläche Zu einem Beispiel für die Möglichkeiten der neuen PNAs von Keysight sagte Antonella Di Pace, Testingenieurin bei Viasat Inc.: „Ich freue mich sehr über die Ergebnisse des neuen PNA-X-Netzwerkanalysators von Keysight zur Messung von Phasen- und Gruppenverzögerungen. Die von Keysight implementierten Verbesserungen sind wirklich erstaunlich und entsprechen ohne Frage meinen Bedürfnissen.“ Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



