Neue regenerative Stromversorgungen von Keysight senken aufgrund ihres umweltfreundlichen Designs Kosten für Kühlung und Strom Zwei neue Modelle für 20 kW und bis zu 2.000 V bieten eine hohe Leistung und Spannung für Tests der Batterie und Elektronik in Hybrid-Elektro-/Elektrofahrzeugen (HEV/EV) Böblingen, 1. Juli 2020 – Keysight gibt bekannt, dass das Unternehmen seine RP7900-Serie um zwei neue bidirektionale, regenerative DC-Netzteile mit integrierten Sicherheitsfunktionen erweitert hat, die sowohl Menschen als auch die Prüflinge (DUT) schützen. Das spezielle Design der neuen rückspeisefähigen Netzteile ermöglicht eine umweltschonende Rückführung von normalerweise verlorener Energie ins Netz, wodurch die Kosten für Strom und Kühlung verringert werden.



Die Autoindustrie nutzt immer größere Batterien, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen (EV) zu erhöhen, sowie elektronische Bauteile mit höherer Spannung, um die Ladezeit zu verkürzen. MarketsandMarkets schätzt das jährliche Wachstum für Hochspannungsbatterien bis 2020 auf fast 39 Prozent, um Autos mit größerer Reichweite und größere Elektrofahrzeuge, wie Busse und Lastwagen, anzutreiben. Mit der wachsenden Nachfrage nach hoher Leistung wächst auch der Bedarf an Testgeräten mit einer hohen Leistung. Jedoch gibt es in den Hochleistungs-Anwendungen in Einrichtungen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, in der Automobil-Industrie und Energiebranche besondere Herausforderungen, die sich von der Vorbereitung der Testumgebung bis hin zu Sicherheitsanforderungen beim Übergang von niedrigen zu hohen Leistungen erstrecken.



Die RP7900-Serie von Keysight ist Bestandteil der HEV/EV Power Converter Test Solutions, die es den Kunden ermöglichen, Lösungen mit hoher Leistung durch Hochspannung zu realisieren, die den schnell fortschreitenden und wachstumsstarken Anforderungen des Marktes für Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV/EV) gerecht werden.



Durch die Kombination einer nahtlosen Lade- und Entlade-Funktionalität in einem kompakten 3U-Gehäuse minimieren die regenerativen Stromversorgungen der RP7900-Serie von Keysight die Kosten für Hochleistungstests, indem sie den Platzbedarf und die Wärmeableitung bei gleichbleibenden Betriebszeiten verringern.



Die neuen Stromversorgungen, die in zwei Modellvarianten (20 kW und bis zu 2.000 V) verfügbar sind, zeigen folgende Hauptmerkmale und Vorteile: Die bidirektionale 2-Quadrantenfähigkeit bei Ladung und Entladung bietet nahtlose, nicht unterbrochene Übergänge zwischen Quellen- und Senken-Strom, ohne die Ausgangscharakteristik der Stromversorgung zu verändern oder irgendwelche sonstigen Störungen zu verursachen.



Die Autorange-Ausgangskennlinie verbessert die Flexibilität bei Stromversorgungen mit rechteckigen oder herkömmlichen Ausgangskennlinien aufgrund einer höheren Leistungskurve, die mehr Spannungs- und Stromkombinationen innerhalb einer Stromversorgung ermöglicht.



Die Serie bietet eine hohe Geschwindigkeit am Ausgang, eine Befehlsverarbeitungszeit im Sub-Millisekunden-Bereich (≤ 1 ms) und eine Ausgabeliste, die dazu beiträgt, einen erheblich höheren Durchsatz beim Testen zu erzielen.



Sie bietet Funktionen für die simultane Spannungs- und Strommessung mit hoher Genauigkeit und Auflösung.



Sie reduziert den Platzbedarf im Rack aufgrund einer hohen Leistungsdichte im Bereich bis 20 kW in 3U-Gehäuseabmessungen. „Die zukünftige Leistungselektronik für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, die von unseren Kunden entwickelt und herstellt wird, erfordert eine höhere Spannung, eine höhere Bandbreite und außergewöhnliche Steuerungsfunktionen bei der Qualifizierung der Designs und bei Produktionstests“, sagt Christopher Cain, Vice President und General Manager von Keysights Electronic Industrial Products. „Die Funktionen der Stromversorgungen der RP7900-Serie von Keysight ermöglichen automatisierte Tests, um die Markteinführung zu beschleunigen und Betriebskosten zu senken. Zugleich sorgt die spezielle Funktion zur Rückspeisung für erhebliche Einsparungen beim Betrieb, da der Ladestrom umgewandelt und ins Wechselstrom-Netz eingespeist wird und nicht einfach als Wärmeleistung verloren geht, die dann in der Testumgebung zusätzlich berücksichtigt werden muss.“



Weitere Informationen finden Sie unter www.keysight.com/find/RP7900. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen