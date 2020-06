China Unicom nutzt 5G-Gerätetest- und Validierungslösungen von Keysight Einer der weltweit größten Mobilfunkbetreiber nutzt Technologie von Keysight für die beschleunigte Einführung der 5G-Konnektivität Böblingen, 22. Juni 2020 – Keysight Technologies teilt mit, dass China Unicom, einer der weltweit größten Mobilfunkbetreiber, sich für die 5G-Gerätetestlösungen des Unternehmens entschieden hat, um sicherzustellen, dass seine 5G-Smartphones und -CPE (Customer Premises Equipment) den neuesten 5G-NR-Standards entsprechen.



Im November 2019 führte China Unicom erste 5G-Dienste ein, um Verbrauchern in chinesischen Großstädten mobile Konnektivität zu bieten. Zur Erweiterung dieser Dienste wird China Unicom die 5G-Mobilfunk-Testplattformen von Keysight einsetzen, um zu überprüfen, ob die neuen 5G-Mobilfunkgeräte die Erwartungen der Endbenutzer hinsichtlich Leistung, Sicherheit und Datenschutz erfüllen.



China Unicom hat sich für die Lösungen von Keysight entschieden, um schneller attraktive Mobil-Endnutzer-Erfahrungen und verbesserte drahtlose Dienste im Gesundheits-, Bildungs- und Transportwesen einführen zu können. Eine sichere drahtlose Konnektivitätsstruktur mit niedriger Latenz, die 5G mit Wi-Fi 6, Cloud Computing, NB-IoT und künstlicher Intelligenz kombiniert, ermöglicht es den Kunden von China Unicom, die Effizienz in der Fertigung, der Förderung von Mineralien, Öl und Gas sowie der Hafenlogistik zu verbessern.



„Keysight hat sich zum Ziel gesetzt, einen globalen 5G-Markt zu unterstützen, für den bis 2025 mehr als zwei Milliarden 5G-Abonnements prognostiziert werden“, sagte Kailash Narayanan, Vizepräsident und Geschäftsführer der Wireless Test Group bei Keysight. „Der unabhängige und ganzheitliche Ansatz von Keysight bei Test, Optimierung und Sicherheit hat neben wichtigen Beiträgen zu Standards und Partnerschaften zu vielen Meilensteinen geführt, die die weltweite Einführung von 5G und damit verbundenen Technologien beschleunigen.“



China Unicom hat sich für die 5G-Netzemulationslösungen von Keysight entschieden und somit Zugang zu einer umfassenden Reihe von Testfällen für die Konformität von Protokoll, Funkfrequenz (RF), Radio Resource Management (RRM) und Carrier Acceptance Validation. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



