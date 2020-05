Neue hochentwickelte Analysesoftware von Keysight beschleunigt die Validierung von Halbleiterdesigns ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit PathWave Waveform Analytics nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens zur Verbesserung der Anomalie-Erkennung Böblingen, 19. Mai 2020 – Keysight Technologies hat heute PathWave Waveform Analytics vorgestellt, eine Edge-to-Cloud-Computing-Anwendung, die die Anomalie-Erkennung verbessert und die Kosten für die Datenspeicherung bei der Pre-Silizium-Validierung unter Verwendung von Algorithmen des maschinellen Lernens reduziert.



Die Märkte für Fahrzeuge, IoT und mobile Geräte wachsen schnell. Für diese Märkte müssen Design-Thinking und innovative Technologien genutzt werden, damit Halbleiter-Entwicklungsingenieure schnell Produkte entwickeln können, die robust, zuverlässig und sicher gegen böswillige Eingriffe sind und gleichzeitig den Stromverbrauch senken.



Die hochentwickelte Analysesoftwarelösung PathWave Waveform Analytics von Keysight beinhaltet eine neue Datenkomprimierungstechnologie, die eine Komprimierung von Signalformen über einen langen Zeitraum, eine hochauflösende Wiedergabe und eine Analyse von mehreren Terabyte an Daten ermöglicht. Das integrierte maschinelle Lernen verbessert die Erkennung von Spannungs- und Stromanomalien sowie von transienten Trends, die mit den Signalformen erfasst werden.



Keysights PathWave Waveform Analytics befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich Halbleiter-Entwickler derzeit gegenübersehen, und bietet die folgenden Hauptmerkmale und Vorteile: Verkürzte Analysezeit bei der Pre-Silizium-Validierung mit patentierten Algorithmen des maschinellen Lernens, die Anomalien und Ausreißer identifizieren



Reduzierte Gesamtprojektkosten durch Debugging vor der Produktion, was in der kostspieligen Validierungsphase in der Fertigung Zeit spart



Verbesserte Design-Zuverlässigkeit mit Pre- und Postprocessing-Algorithmen, die Spannungs- und Stromspitzen auf Leistungs- und Signalkurven genau erkennen „Hocheffiziente Halbleiter erfordern eine robuste, zuverlässige und sichere Analytik während der Designqualifizierung“, sagte Christopher Cain, Vice President und General Manager von Keysights Electronic Industrial Products. „Die innovativen Lösungen von Keysight für die Analyse von Big-Data-Signalformen ermöglichen es den Halbleiter-Entwicklern, die Design-Analyse zu automatisieren, die Produktivität dieser Aufgaben um bis zu 90 Prozent zu verbessern und damit die Markteinführungszeit ihrer Unternehmen zu verkürzen.“



Außerdem ermöglicht es Keysights PathWave Waveform Analytics Entwicklern: Ausreißer-Wellenformen über die High-Level-Ansicht der Clustering-Ergebnisse zu identifizieren



Daten in hoher Auflösung mit hierarchischem Clustering für mehrstufiges Drilldown zu analysieren



jeden Teil der aufgenommenen und gespeicherten umfangreichen Vektordaten oder Signalformen abzufragen und zu analysieren



schnell zu reagieren, da nur ein Minimum an Daten zwischen dem Edge-Computer und dem Server übertragen wird



eine unbegrenzte Anzahl von Kanälen auf einem einzigen Dashboard anzuzeigen, mit der Möglichkeit, die Signalform im betreffenden Kanal zum Vergleich anzuheften oder zu verschieben



mehrdimensionale Vergleiche durchzuführen und die Signalformen für die Analyse fein abzustimmen Weitere Informationen finden Sie unter https://www.keysight.com/us/en/assets/3120-1144/data-sheets/KS6300A-PathWave-Waveform-Analytics-PWA.pdf



