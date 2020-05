Keysight erhält als Erster die Genehmigung von 3GPP für Testfälle des 5G New Radio Protocols, die die Carrier-Aggregation unterstützen Die 5G-Netzemulationslösung von Keysight unterstützt die größte Bandbreite an Protokollkonformitäts-Testfällen, die vom Global Certification Forum validiert wurden Böblingen, 15. Mai 2020 – Keysight Technologies ist das erste Unternehmen, das mit seinem Protocol Conformance Toolset die Bestätigung des 3GPP für Testfälle des 5G New Radio (NR) Protokolls erhalten hat, die die Carrier-Aggregation- (CA-) Technologie unterstützen.



Keysights Testfälle wurden am 21. März 2020 eingereicht und von der RAN-5-Arbeitsgruppe des 3GPP verifiziert, die an der Erstellung von Konformitätstest-Spezifikationen für die Funkschnittstelle eines Endgeräts (UE) arbeitet. Designs, die CA verwenden, erhöhen die Bandbreite und unterstützen höhere Datenraten. Bei der Verifizierung solcher Designs, verlassen sich Chipsatz- und Gerätehersteller auf 3GPP-verifizierte CA-Testfälle des 5G-NR-Protokolls. Diese Testfälle konzentrieren sich auf 5G-NR-Implementierungen mit CA im Non-Standalone-Modus (NSA) und Standalone-Modus (SA) im Frequenzbereich 1 (FR1) und FR2.



Keysight hat diese Testfälle dann bei der letzten Sitzung (62) der Conformance Agreement Group (CAG) unter der Leitung des Global Certification Forum (GCF) am 23. April 2020 zur Überprüfung vorgelegt. Dort wurde bestätigt, dass das Protocol Conformance Toolset von Keysight nach wie vor die breiteste Palette von GCF-validierten Protokollkonformitäts-Testfällen unterstützt. Durch die umfassende Unterstützung von Testfällen können Gerätehersteller die gemeinsame Lösungsplattform von Keysight nutzen, um Designs zu verifizieren, die verschiedene Modi verwenden und so globalen Anforderungen gerecht werden.



„Keysight unterstützt konsequent die Entwicklung von 5G-Technologien, wie z.B. Carrier-Aggregation. Dies ermöglicht es einem vernetzten mobilen Ökosystem, Geräte auf den Markt zu bringen, die fortschrittliche 5G-Anwendungen unterstützen“, sagte Kailash Narayanan, Vice President und General Manager der Wireless Test Group von Keysight. „Viele Hersteller von Mobilgeräten nutzen die 5G-Lösungen von Keysight, um auf eine umfassende Palette validierter Testfälle für die GCF-Zertifizierung über mehrere Technologien, einschließlich 5G NR, LTE und C-V2X, auf einer gemeinsamen Lösungsplattform zuzugreifen.“



Im Anschluss an die GCF-Sitzung wurde bestätigt, dass das RF/RRM DVT & Conformance Toolset von Keysight, Teil der 5G-Netzemulationslösungen des Unternehmens, eine führende Anzahl von GCF-validierten 5G-NR-Hochfrequenz- (HF-) Testfällen und -Bändern bietet. Das Toolset enthält in einzigartiger Weise GCF-validierte RF-Testfälle, mit denen Anwender die Einhaltung des C-V2X-Standards, wie von 3GPP spezifiziert, überprüfen können. Auf diese Weise kann die Automobilindustrie die Kommerzialisierung von vernetzten und autonomen Fahrzeugen beschleunigen. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



