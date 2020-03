Keysight stellt neue Tools für eine schnellere Leistungsvalidierung von 5G-Geräten vor Das neue Benchmarking-Toolset für 5G-Geräte ermöglicht Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern die Automatisierung von Tests und die Erstellung von Berichten über verschiedene Gerätetypen und -modelle hinweg Böblingen, 16. März 2020 – Keysight Technologies hat neue Benchmarking- und Troubleshooting-Tools vorgestellt, die es Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern ermöglichen, Tests und Berichte über eine Vielzahl von Gerätetypen und -modellen hinweg zu automatisieren.



Das 5G Device Benchmarking Toolset von Keysight beschleunigt die Leistungsvalidierung von 5G-Geräten vor der Markteinführung. Das Toolset kombiniert die UXM 5G Wireless Test Platform von Keysight und Nemo Outdoor mit der neuen Nemo 5G Device Analytics Software, um eine integrierte, laborbasierte Testlösung zu liefern, mit der die Anwender Geräte benchmarken, Fehler beheben, Probleme lösen und letztendlich die Produktqualität verbessern können. Das 5G Device Benchmarking Toolset von Keysight, Teil der Keysight-Suite von 5G-Netzwerk-Emulationslösungen liefert standardisierte automatisierte Berichte, die den Rang und das Ergebnis der getesteten Geräte anzeigen.



Keysight hat die Kerntest-, Mess- und Datenanalysefunktionen aus dem End-to-End-Testportfolio des Unternehmens genutzt, um das neue Toolset zu erstellen. Es ermöglicht die nahtlose Korrelation von Daten, die von einem Prüfling erzeugt wurden, mit Daten, die von einem anderen Prüfling erzeugt wurden. Dies beschleunigt die Ursachenanalyse und Leistungsbewertung von Geräten in verschiedenen Endbenutzer-Szenarien.



Das 5G Device Benchmarking Toolset von Keysight bietet den Anwendern die folgenden wesentlichen Vorteile: Bewertung der Geräteleistung unter verschiedenen emulierten realistischen Betriebsszenarien



Unterstützung von Testfällen für eine Vielzahl von Leistungsindikatoren (KPIs), wie z.B. erreichter Datendurchsatz, erfolgreiche Zuweisung von Datenressourcen über LTE und 5G sowie Leistungsfähigkeit an den Zellenrändern.



Einfaches Vergleichen eines Prüflings mit einem Referenzgerät, einem Gerät, das ein Modem eines anderen Chipsatz-Herstellers verwendet, einem Gerät, das von einem Wettbewerber angeboten wird, oder einem Gerät, das einen anderen Software-Build verwendet. „Das globale mobile Ökosystem möchte den Nutzern eine hohe Servicequalität (QoE) bieten und ihnen gleichzeitig den Zugang zu neuen Diensten über ihre 5G-Geräte ermöglichen“, sagte Kailash Narayanan, Vice President und General Manager der Wireless Test Group von Keysight. „Die Kombination von feld- und laborbasierten Test-Tools ermöglicht es Keysight, Gerätehersteller und Mobilfunkbetreiber in die Lage zu versetzen, schnell und sicher 5G-Geräte auf den Markt zu bringen, die den Erwartungen der Nutzer entsprechen.“



Das 5G Device Benchmarking Toolset von Keysight nutzt eine einzige Softwareumgebung, um korrelierte Daten von der 5G-Netzwerk-Emulationslösung von Keysight sowie von jedem Prüfling zu liefern. Es ist die erste End-to-End-Testlösung, die eine vollautomatische Umgebung für ein Ökosystem bietet, das Geräte beliebiger Hersteller oder Geräte, die mit Modems beliebiger Chipsatzhersteller gebaut wurden, benchmarken muss. Dieses Ökosystem, das derzeit aus mehr als achtundsiebzig Anbietern von 5G-Geräten besteht, die 5G-NR-kompatible Geräte in über sechzehn Formfaktoren liefern, expandiert weiter. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



