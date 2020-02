Presseeinladung: Besuchen Sie Keysight am Stand 4-208 auf der embedded world 2020 Auf der embedded world 2020 präsentiert Keysight sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die Innovatoren bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützen. Keysights Fachwissen in digitalen Technologien sowie in den Bereichen Hochfrequenz (HF) und Mikrowelle hilft Entwicklern, ihre Embedded Designs schnell auf den Markt zu bringen.



Am Stand 4-208 wird Keysight Testlösungen vorstellen, die die Markteinführung von elektronischen Systemen im Automobilbereich, IoT-Systemen und Verbrauchsgeräten beschleunigen, darunter:

Memory Design, Signal- und Leistungsintegrität – Die neue Software PathWave ADS



Testlösungen für das einsatzkritische IoT



Preiswerte, funktionsreiche Oszilloskope



HF- und Mikrowellen-Testlösungen



Oszilloskope für Leistungsintegrität und Beseitigung von Übersprechen



Lösungen für die Analyse der Leistungsaufnahme und der Stromentnahme



Keysight Services Am Mittwoch (26.2.) und Donnerstag (27.2.) freut sich Peter Kasenbacher, EMEAI Territory Marketing Manager, auf Ihren Besuch. Vereinbaren Sie einen Termin unter +49 (0)8143 59744-20 oder keysight.event@mexperts.de Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



