Keysight Technologies liefert differenzielle Hochgeschwindigkeits-Tastköpfe für DDR5/LPDDR5 Keysight stellt den neuen Tastkopf MX0023A InfiniiMax RC vor Böblingen, 17. Januar 2020 – Keysight Technologies kündigte den MX0023A InfiniiMax RC an, einen neuen differenziellen Hochgeschwindigkeits-Tastkopf für DDR5 (Double Data Rate 5) und LPDDR5 (Low Power Double Data Rate 5).



Da die Datenraten mobiler Bussysteme steigen, wird die Flankengeschwindigkeit des Signals immer schneller. Daher sind Lösungen mit höherer Bandbreite erforderlich. Gleichzeitig setzen viele Systeme einen stufenlos einstellbaren Abschlussmechanismus ein, bei dem die Abschlussimpedanz zwischen niedriger und hoher Impedanz umgeschaltet wird, um den Stromverbrauch der Geräte zu senken. Dies erfordert eine schnellere Abtastlösung mit einem hohen Eingangsimpedanzprofil über einen größeren Frequenzbereich für eine niedrige Tastkopfbelastung. Dies ist ein übliches Signalverhalten in Hochgeschwindigkeits-Mobilfunktechnologien, die typischerweise in DDR/LPDDR eingesetzt werden.



Keysights neuer Tastkopf MX0023A InfiniiMax RC bietet eine hohe Bandbreite und geringe Belastung. Er bietet eine Bandbreite von bis zu 25 GHz und ein RC-Eingangsimpedanzprofil für eine extrem niedrige Mid-Band-Belastung, die für moderne Hochgeschwindigkeits-Tastkopfanforderungen erforderlich ist. Darüber hinaus bietet er eine Vielzahl flexibler Anschlusslösungen, die die heutigen aufkommenden Signalisierungsstandards wie DDR5/LPDDR5 und andere Hochgeschwindigkeits-Signal-Debug- und Validierungstests abdecken.



Um sicherzustellen, dass Anwender der Keysight Infiniium Oszilloskope Zugriff auf die richtigen Tastköpfe und Zubehörteile für ihre Anwendungen haben, bietet Keysight eine große Auswahl an hochwertigen Tastköpfen und Zubehörteilen. Die neueste Ergänzung zu dieser wachsenden Auswahl an Tastköpfen ist der Keysight MX0023A InfiniiMax RC, der den Kunden die folgenden wesentlichen Vorteile bietet: Eine Bandbreite von 25 GHz mit einer RC-Eingangsimpedanztopologie für eine niedrige Mid-Band-Tastkopfbelastung.



Unterstützt die heutigen aufkommenden Signalisierungsstandards einschließlich LPDDR/DDR5, MIPI-Bus-Signalisierung und andere Hochgeschwindigkeits-Signal-Debug- und Validierungstests.



Ein Tastkopf-Strom-spezifischen S-Parameter-Korrekturfilter ermöglicht hochgenaue Messungen.



Ein automatisch schaltbares Dämpfungsverhältnis von 1:1 und 4:1 bei vollen 25 GHz Bandbreite.



Unterstützung für Keysight's breite Palette an Tastköpfen und InfiniiMax I/II Zubehör.



AutoProbe-II-Schnittstelle zum einfachen direkten Anschluss an die Keysight Oszilloskope der Infiniium Serie. Über Keysight Technologies



Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen hilft, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und helfen dabei, elektronische Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen – von der Designsimulation über die Validierung von Prototypen bis hin zu Fertigungstests und der Optimierung in Netzwerken und Cloud-Umgebungen. Die Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 3,9 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen über Keysight finden Sie unter www.keysight.com.



