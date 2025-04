Westermo Eltec präsentiert die neue Access-Point-Serie Ibex-4000 mit Wi-Fi 6/6E-Technologie für Bahnanwendungen Neueste Access-Point-Generation mit drei WLAN-Funkmodulen und Wi-Fi-6/6E-Technologie unterstützt höheren Datendurchsatz und größere Anzahl von Clients Mainz, 2. April 2025 Westermo Eltec stellt mit der Serie Ibex-4000 neue Access Points vor, die die Wi-Fi 6/6E-Technologie unterstützen. Die Geräteserie wurde gemäß der EN 50155 entwickelt, um die drahtlose Konnektivität in anspruchsvollen Bahnumgebungen zu verbessern.



Mit der Ibex-4000-Serie und dem 802.11ax-Standard haben so viele mobile Wi-Fi-fähige Geräte wie noch nie zuvor in einem Personenzug oder einer U-Bahn die Möglichkeit, mit dem Internet zu kommunizieren oder auf lokale Daten zuzugreifen. Die neue Geräteserie ermöglicht in den Frequenzbereichen 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz die gleichzeitige Nutzung von bis zu drei 4x4 MU-MIMO Funkmodulen und Triple-Band-Betrieb. Dies sorgt für eine höhere Kapazität durch breitere Kanäle und reduzierte Interferenzen und einen schnelleren Datendurchsatz. Diese höhere Kapazität ermöglicht eine drahtlose Verbindung anderer Bordsysteme ohne Beschränkungen des Datendurchsatzes.



Die Ibex-4000-Serie nutzt das Open-Source-Betriebssystem OpenWRT, das höchste Transparenz und Nachvollziehbarkeit der kompletten Softwarepakete gewährleistet. Integrierte Cyber-Security-Features, darunter die neuesten Verschlüsselungsstandards, WLAN-Monitoring zur Erkennung unerlaubter Rogue Access Points, die sich als Access Point oder Clients tarnen und ein Trusted Platform Module (TPM 2.0), das krytografische Schlüssel sicher speichert und unbefugte Manipulation verhindert, bieten einen umfassenden Schutz. Zusätzlich ermöglicht ein integrierter Baseboard Management Controller (BMC) die intelligente Überwachung wichtiger Systemparameter wie Bootvorgänge, Temperatur und Spannungsgrenzen.



Die Schnittstellen der Ibex-4000-Serie ermöglichen Daisy-Chaining, wodurch mehrere Geräte in Reihe geschaltet werden können. Dies reduziert in vielen Applikationen den Bedarf an zusätzlichen Switchen und sorgt für eine kosteneffiziente Umsetzung. Dank der integrierten Ethernet-Bypass-Relais ist eine stabile High-Speed-Verbindung auch dann gewährleistet, wenn ein Access Point beispielsweise im Fehlerfall abschaltet. Dies trägt zur Reduzierung potenzieller Netzwerkausfälle bei und ermöglicht eine effizientere Infrastrukturplanung.



Mit einer leistungsstarken 10-GbE-Performance ermöglicht die Ibex-4000-Serie ultraschnelles Data-Offloading und eine effiziente Verarbeitung großer Datenmengen, was sie ideal für moderne Bahnkommunikationssysteme und vernetzte Systeme mit hohen Bandbreitenanforderungen macht.



Die wartungsfreie Ibex-4000 Serie verfügt über ein robustes IP54-zertifiziertes Gehäuse und ist für den zuverlässigen Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt. Sie arbeitet in einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C und erfüllt nach dem OT4-Standard sogar Anforderungen bis +85°C. Durch ein integriertes Weitbereichsnetzteil im Bereich von 24 bis 110 VDC ist sie für den weltweiten Einsatz in jeder Art von Zug geeignet. Optional erfolgt die Stromversorgung auch über Power-over-Ethernet (PoE+ oder PoE++), welches an beiden Ports zur Verfügung steht.



Mit der Ibex-4000-Serie setzt Westermo Eltec neue Maßstäbe für leistungsstarke und sichere WLAN-Konnektivität im Bahnsektor und bietet eine zuverlässige sowie zukunftssichere Plattform.

Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten.



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Weitere Informationen unter www.westermo.com.



