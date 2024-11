Energie AG setzt auf 450 MHz für die nahtlose Anbindung von 6000 Umspannwerken in den österreichischen Alpen Westermo Mobilfunk-Router gewährleisten die zuverlässige Konnektivität von Umspannwerken und ermöglichen Over-the-Air-Management sowie integrierte Protokollkonvertierung Västerås, Schweden, 6. November 2024 – In den österreichischen Alpen sorgt die Energie AG Oberösterreich, einer der führenden Energieversorger des Landes, mit einer hochmodernen Kommunikationslösung für den effizienten Betrieb von rund 6000 Umspannwerken. Die Entscheidung fiel auf die Nutzung der 450-MHz-Technologie, um eine nahtlose und zuverlässige Anbindung in schwierigen geographischen Bedingungen zu gewährleisten. Unterstützt wird das Projekt durch Westermos Mobilfunk-Router, die nicht nur die Konnektivität sicherstellen, sondern auch ein komfortables Over-the-Air-Management und eine integrierte Protokollkonvertierung bieten.



Der Weg von CDMA zu LTE 450 MHz



Die Energie AG Oberösterreich entschied sich für die Umstellung ihres Kommunikationsnetzes von CDMA 450 auf die zukunftssichere LTE-Technologie im gleichen Frequenzband. Bereits 2014 spielte Westermo, damals noch über die Tochtergesellschaft Virtual Access (heute Westermo Ireland), eine entscheidende Rolle bei der Einführung des CDMA-Netzes für intelligente Zähler. Doch nun, da der CDMA-Standard das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat und der Markt auf LTE umschwenkt, war es für die Energie AG an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und auf die leistungsfähigere LTE 450-MHz-Technologie zu migrieren.



Sicherheit und Kontrolle durch ein privates Netz



Die Nutzung eines privaten LTE-Netzes basierte auf zwei wesentlichen Faktoren: Der hohe Anspruch an Cybersicherheit und die Notwendigkeit, auch bei Stromausfällen eine zuverlässige Netzverbindung sicherzustellen. Ein privates Netz gibt der Energie AG die volle Kontrolle über ihre kritische Infrastruktur – ein unverzichtbarer Vorteil im Versorgungssektor.



450 MHz: Perfekt für anspruchsvolles Terrain



Das 450-MHz-Frequenzband erwies sich als ideal für die geografischen Herausforderungen der Alpenregion. „Unsere Topologie ist extrem vielfältig – von flachen Ebenen bis zu steilen Gebirgsregionen. 450 MHz funktioniert in all diesen Landschaften hervorragend“, erklärt Walter Pesendorfer, Leiter der Funkdienste bei der Energie AG. Dank der niedrigen Frequenz deckt das Netz große Gebiete mit vergleichsweise wenigen Mobilfunkmasten ab, was erhebliche Kosten spart. „Für uns ist der größte Vorteil, dass wir weniger Basisstationen benötigen. Das bringt uns einen enormen Kostenvorteil“, betont Pesendorfer.



Die Einsatzgebiete der 450-MHz-Technologie sind vielfältig: Sie reicht von der Fernsteuerung der Umspannwerke über SCADA-Systeme bis hin zur Aggregation von Daten aus intelligenten Stromzählern. Zudem nutzt die Energie AG das Netz zur Steuerung und Überwachung dezentraler Energiequellen wie Solar- und Windkraftanlagen.



Hochmoderne Netzwerktechnologie für kritische Infrastruktur



Das Kommunikationsnetz der Energie AG basiert auf etwa 8.000 Mobilfunkroutern von Westermo, die über das gesamte Versorgungsgebiet verteilt sind. Diese Router sind speziell für die Bedürfnisse von Versorgungsunternehmen und kritischen Infrastrukturen konzipiert und bieten fortschrittliche Funktionen wie Protokollkonvertierung und integrierte RTU-Funktionalität. Dank dieser Technologien lassen sich ältere Anlagen und moderne dezentrale Energiequellen problemlos in das Gesamtsystem integrieren. Die Router konvertieren gängige SCADA-Protokolle wie IEC 101, Modbus, IEC 104 oder DNP3 in einheitliche Formate, was die Wartung und den Betrieb der Anlagen erheblich erleichtert.



Ein erfolgreicher Projektstart



Im ersten Quartal 2024 fiel der Startschuss für das ambitionierte Projekt. Bereits im Juni desselben Jahres waren 10 % der erforderlichen Basisstationen erfolgreich implementiert – unterstützt durch Westermos proprietäre Activator-Software, die eine automatisierte Bereitstellung und Überwachung der Geräte ermöglicht.



„Wir sind ein kleines Team, das eine große Anzahl an Geräten verwalten muss. Daher ist das Managementsystem für uns essenziell“, erklärt Pesendorfer. „Die Activator- und Monitor-Software von Westermo ist für uns von zentraler Bedeutung und unserer Meinung nach die beste Lösung auf dem Markt.“



Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten Phase des Projekts wurde die Fortsetzung des Rollouts für die restlichen Umspannwerke beschlossen. Bis Ende 2026 soll die Migration vollständig abgeschlossen sein.





Über Energie AG



Die Energie AG Oberösterreich ist ein Anbieter von Strom, Gas, Wärme, Wasser sowie von Dienstleistungen in den Bereichen Abfallentsorgung sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Über das 33.000 km lange Hoch- und Niederspannungsnetz versorgt die Energie AG mehr als 450.000 Kunden mit Strom, der in 43 Wasserkraftwerken, 11 thermischen Kraftwerken und Verwertungsanlagen, 100 Photovoltaikanlagen und 14 Windkraftanlagen erzeugt wird. Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten. Weitere Informationen unter www.westermo.de.



