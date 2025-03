Westermo-Technologie ermöglicht Remote-Verbindung für Umspannwerke für großen europäischen Stromversorger Västerås, Schweden, 25. März 2025 Ein weiterer bedeutender europäischer Stromversorger hat sich für Westermo entschieden, um eine Remote-Verbindung für die Steuerung seiner Umspannwerke bereitzustellen. Ziel des Projekts ist die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz sowie die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Dieses Vorhaben reiht sich in eine Reihe erfolgreicher Projekte der letzten Jahre ein, darunter ein wegweisendes Projekt in Österreich, das mithilfe eines privaten LTE-Netzes bis zu 8.000 Umspannwerke nahtlos vernetzt.



Im Rahmen dieser langfristigen strategischen Vereinbarung kommen die robusten Mobilfunkrouter der Merlin-Serie, die vorkonfigurierten Werkseinstellungen sowie die Management-Software Activator von Westermo zum Einsatz. Die Lösungen unterstützen eine Vielzahl von Smart-Grid-Anwendungen. Der erste Vertrag mit Westermo hat ein Volumen von rund 22 Millionen schwedischen Kronen (2 Millionen Euro) und bietet die Möglichkeit, die Implementierung auf das Vierfache zu skalieren.



In den ersten vier Jahren des Rollouts plant der Energieversorger den Einsatz von mehreren Zehntausend Überwachungsgeräten, die mit dem Zero-Touch-Bereitstellungstool Activator in Betrieb genommen werden. Nach einer umfassenden Marktbewertung entschied sich der Kunde für Westermo, da die Activator-Managementplattform im Vergleich zu alternativen Lösungen erhebliche Vorteile bietet eine Einschätzung, die viele andere Kunden teilen, die auf Activator und Monitor-Software für die Bereitstellung und Überwachung setzen.



Die Merlin-Serie robuster Mobilfunkrouter von Westermo erfüllt die Anforderungen des IEC-61850-3-Standards für Mittelspannungs-Umspannwerke und ist ideal für Netzwerkanwendungen im Energiesektor geeignet. Die Router bieten höchste galvanische Isolation sowie umfassende Sicherheitsfunktionen.



Darüber hinaus verfügen die Router über Fernbereitstellungs-, Verwaltungs- und Steuerungstools. Dies vereinfacht nicht nur den Aufbau, Betrieb und die Wartung der Netzwerke, sondern reduziert auch Kosten und den CO 2 -Fußabdruck.



"Westermo freut sich, eine so zentrale Rolle in diesem strategisch bedeutenden Projekt zu spielen und Router bereitzustellen, die in Irland designt, entwickelt und gefertigt werden", erklärte Declan Carew, Managing Director von Westermo Irland. "Die Kombination aus sicherer Hardware, leistungsfähiger Software und einer Managementplattform mit der einzigartigen Fähigkeit, große Mengen an Routern simultan zu konfigurieren, entspricht exakt den Anforderungen dieser Branche. Das erklärt, warum Westermo sich zunehmend im Energiemarkt etabliert."



Jenny Sjödahl, CEO von Westermo, ergänzt: "Dieser Vertrag unterstreicht die Stärke von Westermo bei der Bereitstellung großflächiger Fernzugriffslösungen im Energiesektor, wo Qualität und Zuverlässigkeit essenziell sind. Unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Sicherheit der Lieferkette, gewährleistet durch unsere eigenen Produktionsstätten, war ausschlaggebend für unseren Erfolg in diesem Projekt."

