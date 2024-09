Westermo gibt seine erste Umweltproduktdeklaration bekannt und verstärkt damit sein Engagement für eine Kreislaufwirtschaft Der Netzwerk-Switch Viper-112A ist das erste Produkt von Westermo, das eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) erhalten hat



Eine EPD ist ein unabhängig verifiziertes Dokument, das Daten über die Umweltauswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus liefert



Die EPD bietet transparente und objektive Umweltinformationen über Produkte und ermöglicht es den Kunden, deren Auswirkungen auf die Umwelt zu vergleichen, um Entscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu treffen und auf Daten zur Einhaltung von gesetzlichen Auflagen zuzugreifen Västerås, Schweden, 24. September 2024 – Westermo, ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Datenkommunikation, gibt die Einführung seiner ersten Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) bekannt. Damit unterstreicht das Unternehmens sein Engagement für Nachhaltigkeit und Transparenz und stellt den Kunden die Informationen bereit, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.



Der Viper-112A ist ein Managed Switch, der für die Marktanforderungen von Schienenfahrzeugen optimiert wurde. Seine hauptsächliche Funktion besteht darin, digitale Informationen an Bord von Zügen an verschiedene Anwendungen zu übertragen, unter anderem an Steuerungssysteme, Türen und Motoren, Lautsprechersysteme und WLAN für das Internet an Bord.



Eine EPD liefert messbare Umweltdaten zum Lebenszyklus eines Produkts. Sie basiert auf einer unabhängig verifizierten Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) und folgt internationalen Standards, unter anderem der ISO 14025. Die EPD deckt verschiedene Umweltauswirkungen ab, z. B. die CO 2 -Bilanz oder den Bedarf an Energie und anderen Ressourcen. Damit bietet die EPD einen umfassenden Überblick über die Umweltfreundlichkeit eines Produkts.



„Wir haben erhebliche Fortschritte auf unserem Weg zur Kreislaufwirtschaft erzielt“, sagt Jenny Sjödahl, CEO von Westermo. „Indem wir den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte transparent machen, können wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von Produkten und Lösungen für ihre Netzwerke zu treffen.“



Westermo bietet langlebige, energieeffiziente und qualitativ hochwertige Produkte für sichere und zuverlässige Netzwerklösungen. Die Produkte von Westermo sind häufig für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ausgelegt.



„Eine nachhaltige Produktentwicklung bedeutet nicht nur, die Umweltbelastung zu minimieren, sondern auch, das Produkt und das Angebot unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu optimieren“, sagt Anders Hanberg, Produktmanager bei Westermo. „Durch die Priorisierung von Aspekten wie robustes Design, geringe Leistungsaufnahme und nachhaltige Materialien stellen wir sicher, dass unsere Lösungen zuverlässig und langlebig sind und sich in eine Kreislaufwirtschaft überführen lassen.“



Der Viper-112A-Switch wurde so konzipiert und getestet, dass er ständigen Vibrationen, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit in einem anspruchsvollen elektrischen Umfeld an Bord von Zügen standhält. Der Viper-112A hat die strengen Prüfungen nach EN 50155 und EN 50121-4 bestanden und damit seine hohe Betriebsleistung unter Beweis gestellt. Durch die Umweltproduktdeklaration kann Westermo nun seine Produktdokumentation um den Aspekt der Umweltfreundlichkeit erweitern.



„Die EPD zeigt, dass sich die Klimafolgen des Viper-112A, über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, hauptsächlich auf den Energiebedarf im Anwendungszeitraum beziehen“, sagt Anders Hanberg. “Obwohl dieser Zeitraum die größten Auswirkungen auf das Klima hat, arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte und Lösungen, aus einem größerem Blickwinkel betrachtet, noch nachhaltiger zu machen. Dieser Ansatz umfasst bewusstes Handeln in allen Bereichen, von der Produktentwicklung und Materialauswahl bis hin zu Gesprächen mit Lieferanten sowie strenge Qualitätssicherungsprozesse – alles in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden."



Weitere Informationen zum Viper-112A-Switch mit Umweltproduktdeklaration: EPD-IES-0014173:001 - Viper-112A (environdec.com) Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten. Weitere Informationen unter www.westermo.de.



