Westermo erhält IEC 62443-4-1-Zertifizierung und stellt damit sein Engagement bei der Cybersicherheit unter Beweis Västerås, Schweden, 25. September 2024 – Westermo, ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Datenkommunikation, gibt bekannt, dass das Unternehmen nach IEC 62443-4-1 zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein und zeigt, wie sehr sich das Unternehmen für die Verbesserung der Cybersicherheit in unternehmenskritischen Netzwerken einsetzt.



Der Standard IEC 62443-4-1 konzentriert sich auf die Sicherheitsanforderungen im Produktentwicklungszyklus und stellt sicher, dass Unternehmen bei der Entwicklung sicherer Produkte solide Prozessabläufe einhalten.



Die Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 ist ein deutliches Signal für die hohe Qualität der internen Prozesse bei Westermo. Das Unternehmen hat nun die Reifegradstufe 2 erreicht. Das zeigt, dass die Dokumentation und die Abläufe dafür qualifiziert sind, um Cybersicherheit zu gewährleisten. Dieser Meilenstein zeigt, dass Westermo nicht nur wächst, sondern sich auch ständig weiterentwickelt, um die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten.



Westermo hat dokumentiert und sichergestellt, dass dafür alle erforderlichen Abläufe vorhanden sind. Die Umsetzung der Prozesse ist bereits im Gange – das bedeutet, dass jedes Produkt von Westermo nach Sicherheitsaspekten entwickelt wird. Dieser proaktive Ansatz soll bei den Kunden die Sicherheit ihrer Daten durch sichere Prozesse gewährleisten.



Mit der Zertifizierung bekräftigt Westermo seine Bestrebungen, Cybersicherheit ernst zu nehmen. Die Produkte des Unternehmens sind ein wesentlicher Bestandteil von Systemen, bei denen Sicherheit von größter Bedeutung ist. Die Zertifizierung zeigt, dass Westermo sich dem Schutz der Daten seiner Kunden annimmt und das höchste Sicherheitsniveau seiner Produkte gewährleistet.



„Wir sind stolz auf die Zertifizierung nach IEC 62443-4-1“, sagt Johan Malmström, Cyber Security Product Owner bei Westermo. „Dieser Erfolg zeigt, dass wir Cybersicherheit ernst nehmen und uns dafür einsetzen, dass die Daten unserer Kunden sicher sind. Unsere Produkte werden in unternehmenskritischen Systemen eingesetzt, und diese Zertifizierung ist ein Beweis für unser Engagement, sichere und zuverlässige Lösungen anzubieten.“



Die Zertifizierung von Westermo nach IEC 62443-4-1 ist ein bedeutender Schritt in unserer Unternehmensmission, sichere industrielle Netzwerklösungen bereitzustellen. Diese Zertifizierung stärkt nicht nur die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens, sondern gibt den Kunden auch die Gewissheit, dass Westermo sich den höchsten Standards der Cybersicherheit verpflichtet fühlt. Um diesen Erfolg fortzuführen, ist das nächste Ziel des Unternehmens, für seine wichtigsten Produktserien eine Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 zu erhalten, um damit seinen Einsatz für sichere industrielle Netzwerke weiter auszubauen. Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten. Weitere Informationen unter www.westermo.de. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG