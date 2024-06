Westermo erhält Großauftrag für Gütertransport-Initiative der Bahn in Indien Mainz, 19. Juni, 2024 – Westermo Eltec, eine Tochtergesellschaft der Westermo Group und Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group, freut sich, den Auftrag des Mobility Business von Siemens Limited (Indien) für die Bereitstellung wesentlicher Konnektivitätslösungen zur Verbesserung des Güterverkehrsbetriebs der Indian Railways bekannt zu geben.



Im Rahmen der Güterverkehrsinitiative der indischen Eisenbahn, die das ehrgeizige Ziel verfolgt, das weltweit größte grüne Schienennetz zu schaffen, wird der Hochleistungs-LTE-Router CyBox LTE 2-W von Westermo Eltec zum Einsatz kommen. Der Auftrag im Wert von rund 1,9 Millionen Euro umfasst die Lieferung von 1.200 Einheiten des LTE-Routers über einen Zeitraum von 10 Jahren.



„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Siemens bei dieser transformativen Initiative", sagte Jenny Sjöhdal, President bei Ependion. „Dieser Auftrag unterstreicht die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft mit Siemens und bekräftigt unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern, die Effizienz und Nachhaltigkeit im Schienenverkehr fördern."

Über Westermo Eltec



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo – eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Als Technologietreiber entwickelt Westermo Eltec anwendungsorientierte Systemlösungen auf Basis innovativer Hardware und Software für leistungsfähige Lösungen rund um die Smarte Mobilität und Konnektivität. Der Anwendungsfokus liegt dabei auf dem Schienen- und Straßenverkehr. Das Produktportfolio umfasst u. a. Wireless Access Points, Router und Gateways, Modulare Computing-Plattformen und Datenlogger. Westermo Eltec ist ISO 9001- und E1-zertifiziert und entwickelt und fertigt nach CE- Qualitätsstandards. Darüber hinaus garantiert Westermo Eltec die EN 50155-Konformität seiner Produkte und unterstützt im Zertifizierungsprozess gängige Industrienormen. Weitere Informationen unter www.eltec.com



Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten. Weitere Informationen unter www.westermo.de.



