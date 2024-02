Westermo bietet Lifecycle-Services für industrielle Datennetze Globale Supportdienste zur Verbesserung des Designs, der Wartung und der Sicherheit kritischer Datenkommunikationsnetzwerke Västerås, Schweden, 19. Februar 2024 – Westermo hat eine Reihe vorkonfigurierter Serviceverträge auf den Markt gebracht, die Herstellern, Versorgungsunternehmen, Unternehmen im Transportwesen und anderen Branchen dabei helfen, Datenkommunikationsnetzwerke über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu warten, zu sichern und zu verbessern. Die zunehmende Abhängigkeit von Datenkommunikation für den Betrieb kritischer Anwendungen legt mehr Gewicht auf die Themen Zuverlässigkeit und Sicherheit. Durch die Nutzung der umfassenden Erfahrung und des Fachwissens von Westermo können Unternehmen die Leistung ihrer Netzwerke verbessern und die Betriebsverfügbarkeit maximieren.



„Westermo genießt den wohlverdienten Ruf, äußerst zuverlässige, energieeffiziente und sichere industrielle Netzwerktechnik zu entwickeln, die für unternehmenskritische Anwendungen geeignet ist“, sagte Peter Ahlström, Produktmanager für Services bei Westermo. "Der Bedarf an robuster und zuverlässiger Datenkommunikation wächst stetig weiter. Um diese zu erreichen, bedarf es jedoch mehr als nur hochmoderne Produkte. Es ist auch wichtig, einen zuverlässigen und verfügbaren Partner mit der richtigen Expertise an seiner Seite zu haben, der das Unternehmen während des gesamten Lebenszyklus der Netzwerke unterstützt."



Umfassende Branchenkenntnisse, einschließlich spezifischer Anforderungen und Vorschriften, erlauben es den Ingenieuren von Westermo, Netzwerklösungen für jede unternehmenskritische Anwendung zu entwerfen, zu implementieren und zu verwalten, unabhängig von der Größe und Komplexität des Projekts. Erfahrene Domänenexperten stellen End-to-End-Lösungen bereit und stellen sicher, dass Netzwerke so konzipiert sind, dass sie ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten.



Die Serviceverträge können eine bestimmte Installation, Einrichtung oder geografische Region abdecken. Sie beinhalten einen umfassenden technischen Support mit Teams, die priorisiert und zeitlich determiniert reagieren und bei der Diagnose von Problemen helfen sowie Ausfallzeiten des Netzwerks minimieren. Um Cyberbedrohungen zu bekämpfen, identifiziert Westermo Schwachstellen im Netzwerk und ergreift korrigierende Maßnahmen. Es gibt eine kontinuierliche Beratung zum Thema Cybersicherheit und ein Bereitschaftsteam für Sicherheitsvorfälle steht zur Verfügung, um bei Bedarf sofortige Unterstützung zu leisten. Zertifizierte Online- und Präsenzschulungen wurden konzipiert, um die Effizienz der Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung zu steigern und letztlich die Leistung und Zuverlässigkeit des Netzwerks zu verbessern.



„Vielen Unternehmen fehlt das notwendige interne Fachwissen, um kritische Datennetze zu implementieren und zu warten. Westermo verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, der es uns ermöglicht, wichtige Empfehlungen für die Implementierung, den Betrieb und die Wartung zu geben", so Alice Frykberg, Services and Support Manager bei Westermo. "Mit den neuen Servicevereinbarungen können unsere Kunden auf unser Fachwissen zugreifen, was sie in die Lage versetzt, die Komplexität des Netzwerkdesigns zu reduzieren und über den gesamten Lebenszyklus des Netzwerks ein kontinuierlich hohes Maß an Verfügbarkeit und Leistung sicherzustellen."



Die Servicevereinbarungen werden durch erweiterte Garantien für Westermo-Hardware ergänzt, welche so entwickelt und gebaut ist, dass ein langer Lebenszyklus gewährleistet ist. Dies trägt dazu bei, die Netzwerkverfügbarkeit zu maximieren, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Nachhaltigkeit durch eine erhöhte Ressourceneffizienz bei Materialien zu verbessern. Firmware-Updates verbessern die Leistung, Funktionalität und Sicherheitsfunktionen des Westermo WeOS-Betriebssystems.



Ergänzt werden die neuen Serviceverträge durch das Westermo-Online-Serviceportal, welches ein verbessertes Asset-Management bietet. Der einfache Zugriff auf verdichtete Informationen der installierten Produkte trägt dazu bei, die Effizienz von Firmware-Updates und der Ersatzteilhandhabung zu steigern. Das Portal informiert außerdem über Sicherheitslücken, bevor diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sowie über neue Firmware-Versionen. Dies trägt dazu bei, die Netzwerkleistung zu maximieren und der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe entgegenzuwirken.

Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten. Weitere Informationen unter www.westermo.de.



