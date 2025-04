Vector erweitert seine Aktivitäten im MedTech-Markt und stellt Dr. Nicole Radzwill als neue Vice President Medical bei Vector vor Lösungsorientierte Unterstützung und umfassende Expertise für die MedTech-Entwicklung Stuttgart, 23. April 2025 – Vector, führend im Bereich der Embedded Software- und Systementwicklung, verstärkt seine Aktivitäten im MedTech-Markt. Die Leitung der neu geschaffenen Business Unit „Medical and Industrial Markets“ als Vice President übernimmt Frau Dr. Nicole Radzwill. Mit dieser Entscheidung erweitert Vector seine Kompetenzen in der Medizintechnologie, um Kunden weltweit mit innovativen Lösungen für die Produktentwicklung zu unterstützen.



Die promovierte Physikerin Dr. Radzwill bringt eine langjährige Erfahrung in der Medizintechnik mit. Zuletzt lag ihre Verantwortung im Business Lead für Ultraschallsysteme bei Siemens Healthineers. Ihre Expertise wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Entwicklung moderner Medizintechnik hinsichtlich zukünftiger Herausforderungen bei Qualität und Effizienz bestmöglich mit Vector Lösungen zu unterstützen.



Optimierung von Entwicklungszeiten und Kosten



Die MedTech-Branche steht vor der Herausforderung, immer kürzere Time-to-Market-Zeiten bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an die Qualität zu gewährleisten. Mit der Abteilung von Dr. Radzwill können die Kunden von Vector eine partnerschaftliche Zusammenarbeit erwarten, um diese Herausforderungen zu meistern. Durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für das Systems Engineering, das entwicklungsbegleitende Testen sowie hochentwickelte Embedded Software trägt Vector dazu bei, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken und gleichzeitig höchste Qualität sicherzustellen.



„Wir freuen uns, Nicole Radzwill in unserem Team zu haben. Ihr Wissen und ihre Erfahrung aus der MedTech-Branche sind ein echter Mehrwert für unsere Kunden. Mit ihr an Bord können wir noch gezielter auf die spezifischen Bedürfnisse der MedTech-Entwicklung eingehen und unsere Lösungen weiter optimieren“, sagt Dr. Thomas Beck, Geschäftsführer bei Vector.



Vector als Partner für die MedTech-Entwicklung



Das Team aus Business Development, Marketing und technischem Vertrieb um Dr. Radzwill bietet den F&E-Units der Medizintechnik-Branche das breitgefächerte Vector Know-how zu allen Aspekten der Entwicklung von Embedded Systemen für medizinische Geräte, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein. Unternehmen, die mit den Entwicklungs-Herausforderungen im Medical Engineering konfrontiert sind, profitieren von der Expertise von Vector.



Mehr Informationen zum Medical-Portfolio von Vector unter: medical.vector.com Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in der gesamten Produktentwicklung – von der Konzeptphase über die Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Vector bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Medizintechnik-Branche und stellt sicher, dass Produkte den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen und effizient entwickelt werden.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit über 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.

