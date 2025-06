Vector HSM Firmware für Steuergeräte erfolgreich nach ISO/SAE 21434 zertifiziert Stuttgart, 06.06.2025 Die Vector Firmware für Hardware-Security-Module (HSM), MICROSAR HSM, wurde offiziell nach ISO/SAE 21434 zertifiziert.

Mit dieser Zertifizierung unterstreicht der internationale Softwareanbieter seinen Anspruch, Lösungen für Cybersecurity nach den höchsten internationalen Standards anzubieten.



Die ISO/SAE 21434-Zertifizierung ist der Maßstab für das Cybersecurity-Risikomanagement in Straßenfahrzeugen. Sie stellt sicher, dass Fahrzeuge während ihres gesamten Lebenszyklus strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen.



Die Zertifizierung der MICROSAR HSM-Firmware bestätigt den Einsatz von State-of-the-Art-Prozessen in der automobilen Cybersecurity. Die Produktdokumentation enthält ausführliche Anweisungen zur Integration und erleichtert es Steuergeräteentwicklern, die Software effizient und nahtlos in ihre Systeme einzubinden. Darüber hinaus hilft das ISO/SAE-21434-Zertifikat dabei, die hohen Anforderungen der Lieferkette bei der Typzulassung von Fahrzeugen weltweit erfolgreich zu erfüllen. Neben dem bestehenden Zertifikat für das Cybersecurity Management System (CSMS) bietet Vector nun auch eine produktbezogene Zertifizierung an, um die Umsetzung von der UN-Verordnung R155 zu unterstützen.



Hardware-Security-Module sind ein zentraler Bestandteil moderner Steuergeräte. Sie schützen Systeme vor unerlaubtem Zugriff und Manipulationen. Die MICROSAR HSM Firmware stellt kryptografische Services bereit und greift dazu auf die verfügbaren Hardware-Ressourcen des HSMs zu. Mithilfe kryptografischer Basisfunktionen, eines sicheren Schlüsselspeichers und Secure-Boot-Mechanismen optimiert die Firmware den Schutz von Steuergeräten vor Cyberangriffen.



Moderne Fahrzeuge sind zunehmend vernetzt, permanent online und erhalten regelmäßig Over-the-Air-Updates ähnlich wie PCs oder mobile Endgeräte. Damit steigt auch das Risiko gezielter Cyberangriffe. Eine zuverlässige Cybersecurity ist daher ein unverzichtbarer Schlüssel zur sicheren Fahrzeugentwicklung.



Weitere Informationen über MICROSAR HSM finden Sie unter:

www.vector.com/microsar-hsm



Link zum Zertifikat:

https://www.exida.com/2025/VEC_2311-035_C001_R1.3_Vector_MICROSAR_HSM_Certificate_signed_.pdf



Embedded Software von Vector unterstützt CSMS / R155:

www.vector.com/unece-r155/ Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung. Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



