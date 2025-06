SMART/LAB und Vector: Ladesoftware für Unternehmen und Flotten Aachen, Stuttgart, 04.06.2025 – Die SMART/LAB Innovationsgesellschaft mbH und die Vector Informatik GmbH vertiefen ihre bestehende Zusammenarbeit, um gemeinsam ein leistungsfähiges, anwendungsfreundliches und zukunftssicheres Angebot für Betreibende halb-öffentlicher Ladeinfrastruktur zu schaffen. Die Kombination aus Backend-, Abrechnungs- und Lastmanagementsystem schafft eine verlässliche Grundlage für den effizienten Betrieb und die einfache Erweiterung von Ladeinfrastruktur.



Das Backend von SMART/LAB übernimmt die Verwaltung von Nutzungsgruppen, Ladevorgängen, Tarifen sowie die gesetzeskonforme Abrechnung der Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen. Das Lastmanagement vCharM von Vector sorgt für eine netzverträgliche Steuerung des Ladens. Die verfügbare Energie wird dynamisch verteilt, sodass Lastspitzen vermieden und bestehende Netzanschlüsse optimal genutzt werden können. Durch die enge technische Abstimmung beider Systeme entfallen zusätzliche Integrationsschritte. Die Komplettlösung ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und eignet sich sowohl für kleinere Installationen als auch für große Ladeeinrichtungen mit mehreren hundert Ladepunkten. Das ermöglicht Betreibenden eine zuverlässige sowie erweiterbare Infrastruktur.



„Mit Vector haben wir einen Partner an unserer Seite, dessen Lösung sich technisch nahtlos in unsere Systemlandschaft einfügt. So können unsere Kundinnen und Kunden das Lade- und Lastmanagement bedenkenlos und ohne zusätzliche Integrationshürden nutzen. Das macht den Betrieb von Ladeinfrastruktur wirtschaftlicher und komfortabler“, so Jasper Ewers, Teamleitung Produktmanagement bei SMART/LAB.



Die Lösung ist insbesondere für Betreibende von Ladepunkten in halb-öffentlichen Bereichen ausgelegt, darunter Firmenparkplätze, Flottenstandorte oder Ladehubs mit eingeschränktem Nutzendenkreis. Dort stellt die intelligente Steuerung der Ladevorgänge einen stabilen Betrieb sicher, auch wenn mehrere Fahrzeuge parallel geladen werden. Gleichzeitig werden zusätzliche Betriebskosten vermieden, da keine weiteren Netzanschlüsse erforderlich sind.



„Unsere Zusammenarbeit mit SMART/LAB ermöglicht eine durchgängig integrierte Lösung für halb-öffentliche Ladeszenarien. Das reduziert technischen Aufwand bei Planung, Umsetzung und Betrieb“, so Christian Witt, Produktmanager vCharM bei Vector.



Betreibende profitieren von klar definierten Schnittstellen, planbarem Aufwand und einer Lösung, die mit bestehenden Infrastrukturen kompatibel ist. Die Zusammenarbeit bietet somit eine praktikable Option für Unternehmen, Kommunen sowie andere Akteurinnen und Akteure, die Ladeinfrastruktur in einem geschlossenen oder teilöffentlichen Rahmen bereitstellen.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/emobility Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



