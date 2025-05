Vector bringt Kommunikationscontroller für Megawattladen in Serie Stuttgart, 12.05.2025 – Vector Informatik startet die Serienproduktion seines Kommunikations-controllers für das Megawatt Charging System (MCS). vSECC.MCS wurde auf der Power2Drive in München im Mai 2025 erstmals umfassend vorgestellt und ist für Ladeinfrastrukturherstellende vorgesehen, die in den kommenden Jahren serienfähige MCS-Ladelösungen entwickeln.



Für die wirtschaftliche Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs braucht es deutlich höhere Ladeleistungen als bisher üblich. MCS ist darauf ausgelegt, große Fahrzeugbatterien innerhalb kurzer Standzeiten aufzuladen, etwa während gesetzlich vorgeschriebener Lenkpausen. Damit MCS zuverlässig funktionieren kann, müssen Ladepunkt und Fahrzeug kommunizieren. Diese Aufgabe übernimmt der Kommunikationscontroller.



Die Markteinführung von vSECC.MCS erfolgt nach einer rund einjährigen Erprobung bei Pilotkundinnen und -kunden. Dort kam der Controller unter realen Einsatzbedingungen in verschiedenen Systemumgebungen zum Einsatz. Rückmeldungen aus diesen Tests sind in die Produktweiterentwicklung eingeflossen. Die für den Serienstart erforderlichen EMV-Messungen an den finalen Prototypen zur Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden erfolgreich abgeschlossen. Die erste Auslieferung ist für 2025 geplant.



Der Controller unterstützt Ladeleistungen von bis zu 3,75 Megawatt. Eine typische Lkw-Batterie lässt sich mit MCS innerhalb von etwa 45 Minuten auf 80 Prozent laden. Die Kommunikationsschnittstelle folgt der internationalen Norm ISO 15118-20 und verwendet Ethernet-basierte Kommunikation. Das Steckersystem entspricht der technischen Spezifikation IEC TS 63379. vSECC.MCS unterstützt zusätzlich das Combined Charging System (CCS) und ist somit einerseits abwärtskompatibel für Bestandsfahrzeuge und ermöglicht andererseits das Laden von zwei Fahrzeugen an einem Ladepunkt.



vSECC.MCS basiert auf der gleichen Hardwareplattform wie der etablierte CCS Controller vSECC und teilt mit diesem auch die Firmwarebasis. Damit können bestehende Designs einfacher erweitert und neue MCS-Systeme zügig entwickelt werden.



„Mit vSECC.MCS bringen wir einen praxiserprobten Kommunikationscontroller für MCS in Serie. Der Entwicklungsfokus lag auf robuster Kommunikation, einfacher Systemintegration und schneller Verfügbarkeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit Pilotkundinnen und Pilotkunden konnten wir das Produkt nah an den realen Anforderungen auslegen,“ sagt Dr. Omar Abu Mohareb, Produktmanager für die Kommunikationscontroller bei Vector.



vSECC.MCS ist Teil des Vector E-Mobility Portfolios für Ladeinfrastruktur. Ergänzend bietet das Unter-nehmen unter anderem weitere Controller für Ladestationen und Wallboxen, das Lade- und Lastmanagementsystem vCharM sowie Softwarebibliotheken vSECClib für die Kommunikationsprotokolle an. Die Kombination ermöglicht eine effiziente Umsetzung intelligenter, netzdienlicher Ladestrategien.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/emobility



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



