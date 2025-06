Vector und QNX vereinbaren gemeinsame Entwicklung der Foundational Vehicle Software Platform für SDVs STUTTGART, 23.6.2025 – QNX, eine Division von BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), und Vector haben heute ein Memorandum of Understanding für eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Entwicklung und Bereitstellung der Foundational Vehicle Software Platform – einer zukunftsweisenden Lösung für die schnellere Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge (SDVs) und zur Verringerung der Komplexität bei der Integration von Automotive-Software.



Strategische Allianz zur Vereinfachung der SDV-Entwicklung



Die Foundational Vehicle Software Platform ist das Ergebnis einer strategischen Kooperation zweier Technologieführer: Sie vereint die sichere Middleware-Technologie von Vector mit dem sicherheitszertifizierten Betriebssystem von QNX. Durch eine bestehende Integration mit TTTech Auto lässt sich die Plattform zudem um MotionWise Schedule erweitern. Dieser deterministische, zeitgesteuerte Scheduling-Algorithmus ermöglicht eine gezieltere Planung und Ausführung von Plattformkomponenten und Applikationen. Die Foundational Vehicle Software Platform ist konzipiert als schlanke, zuverlässige und optimierte Basis für die Entwicklung und Ausführung von Software auf elektronischen Steuergeräten (ECUs) in SDVs.



Schlank, skalierbar und standardkonform



Mit ihrer Leistung, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit unterstützt die Plattform OEMs dabei, den Aufwand für redundante Softwareentwicklung und Anpassungen zu reduzieren. So können sich Hersteller verstärkt auf die Entwicklung kundenerlebbarer Fahrzeugfunktionen konzentrieren und zugleich den Übergang von der Vorentwicklung zur Serienproduktion deutlich beschleunigen. Die Initiative von Vector und QNX markiert einen Wandel in der Automobilindustrie, von der linearen Wertschöpfungskette hin zu einem dynamischen Wertschöpfungsnetzwerk. Sie fördert und setzt auf offene Kooperationsmodelle und orientiert sich an zentralen Branchenstandards, um eine langfristige Kompatibilität innerhalb des Ökosystems sicherzustellen.



Branchenpremiere und Marktverfügbarkeit



„Die Automobilindustrie steht an einem Wendepunkt, denn die zunehmende Komplexität von Software droht den Innovationsfortschritt zu bremsen“, sagt John Wall, Chief Operating Officer und Leiter Produkt, Engineering und Services bei QNX. „Durch die Partnerschaft mit Vector schaffen wir eine Plattform, die zentrale Reibungspunkte im Entwicklungsprozess beseitigt und OEMs in die Lage versetzt, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Die Entwicklung innovativer Fahrzeugfunktionen für ihre Kundinnen und Kunden. Es geht darum, intelligentere und sicherere Fahrzeuge schneller auf die Straße zu bringen.“



„Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission, die Grenzen der Automotive-Softwareentwicklung zu erweitern“, betont Matthias Traub, Präsident & Geschäftsführer bei Vector. „Gemeinsam mit QNX entwickeln wir eine grundlegende Plattform mit erstklassiger Leistung, die Offenheit, Sicherheit und Skalierbarkeit vereint. Sie befähigt das gesamte Ökosystem – vom OEM bis hin zum einzelnen Entwickler – die nächste Generation intelligenter Fahrzeuge zu realisieren.“



Eine Vor-Version der Plattform steht ausgewählten Partnern noch in diesem Jahr zur Verfügung. Damit können die Partner bereits erste Entwicklungsvorhaben starten und aktiv an der finalen Ausgestaltung der Plattform mitwirken. Eine zertifizierte Version ist für Ende 2026 geplant und wird die höchsten Anforderungen an funktionale Sicherheit (ISO 26262 ASIL D) sowie Cybersicherheit (ISO 21434) erfüllen.



Ihre Premiere feiert die Foundational Vehicle Software Platform auf dem Automobil-Elektronik Kongress am 24.–25. Juni in Ludwigsburg. Dort geben QNX und Vector gemeinsam mit TTTech Auto zusätzliche technische und strategische Einblicke. Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung. Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



Über BlackBerry



BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet Unternehmen und Behörden die intelligente Software und Dienstleistungen, die die Welt um uns herum antreiben. Die leistungsstarke Basissoftware des Unternehmens mit Sitz in Waterloo, Ontario, ermöglicht es großen Automobilherstellern und Industriegiganten gleichermaßen, transformative Anwendungen zu erschließen, neue Einnahmequellen zu schaffen und innovative Geschäftsmodelle einzuführen – und das alles ohne Abstriche bei der Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der sicheren Kommunikation bietet BlackBerry ein umfassendes, hochsicheres und umfassend zertifiziertes Portfolio für die mobile Absicherung, unternehmenskritische Kommunikation und das Management kritischer Ereignisse.



Über QNX



QNX, ein Geschäftsbereich von BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), verbessert die menschliche Erfahrung und unterstützt technologiegetriebene Branchen, indem es eine zuverlässige Grundlage für den Erfolg softwaredefinierter Unternehmen liefert. Das Unternehmen ist führend bei sicheren Betriebssystemen, Hypervisoren, Middleware, Lösungen und Entwicklungstools sowie Support und Dienstleistungen, die von zuverlässigen Embedded-Software-Experten bereitgestellt werden. Die QNX Technologie wird in den wichtigsten eingebetteten Systemen der Welt eingesetzt, darunter in mehr als 255 Millionen Fahrzeugen, die zurzeit im Straßenverkehr unterwegs sind. Die Software von QNX wird in verschiedenen Branchen verwendet, darunter die Automobilindustrie, Medizintechnik, industrielle Steuerungen, Robotik, Nutzfahrzeuge, Schienenverkehr sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. QNX wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada. Weitere Informationen unter qnx.com.



