Vector stellt kompaktes Zweikanal-Interface für erweiterte Automotive Ethernet 10BASE-T1S-Anwendungen vor Stuttgart, 01.04.2025 Mit dem VN5614 stellt Vector ein kompaktes Automotive Ethernet 10BASE-T1S-Interface mit Open Alliance TC10-Unterstützung und dem Reporting von Low-Level-Fehlern vor. Das Interface ist ideal für die umfassende Analyse, Simulation, Prüfung und Überwachung von 10BASE-T1S-Netzwerken.



Das VN5614 ist ein kompaktes und vielseitiges Interface für 10BASE-T1S-Busse, das den Anschluss von zwei unabhängigen Bussen unterstützt. Der flexible Zugang ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, von komplexen Restbussimulationen bis hin zu passiven Messungen.



Das VN5614 ermöglicht den Anschluss mehrerer simulierter Steuergeräte für die Restbussimulation. Es kann auch zusätzliche oder ungültige Ethernet-Pakete zur Fehlerinjektion senden. Darüber hinaus bietet das Interface eine passive Verbindung zum 10BASE-T1S-Bus, die eine transparente Überwachung der Ethernet-Kommunikation ermöglicht, ohne die Buskonfiguration verändern zu müssen.





Für einen genaueren Einblick in den Bus meldet das Interface Low-Level-Fehler, Zyklusinformationen und Beacon-Events auf Physical Layer Collision Avoidance (PLCA)-Ebene. Diese Informationen werden in Anwendungen wie CANoe und CANalyzer angezeigt, was sowohl für die Analyse von Automobil- als auch von Megawatt-Ladesystemen (MCS) nützlich ist.



Der Open Alliance TC10 Standard für das Powermanagement im Fahrzeug hält auch bei 10BASE-T1S Einzug. Das VN5614 unterstützt den Open Alliance TC10 Standard und kann für Test- und Überwachungszwecke eingesetzt werden. Das robuste, kompakte und USB-C-betriebene VN5614 kann im Büro, im Labor, auf dem Prüfstand oder portabel im Fahrzeug eingesetzt werden.



Das VN5614 ergänzt die bestehenden Automotive- und Standard-Ethernet-Kompakt-Tool-Interfaces von Vector und erweitert zusammen mit den Interfaces VN5650 und VN5240 das 10BASE-T1S-Portfolio von Vector.





Mit der Unterstützung des Automotive-Ethernet-Standards 10BASE-T1S, der Open Alliance TC10-Unterstützung, PLCA-Beacon-Reporting und der Möglichkeit, mehrere virtuelle Knoten zu simulieren, ist das VN5614 die ideale Wahl für Analyse-, Simulations- und Überwachungsaufgaben, sowohl im Feld als auch im Labor.



Mehr Informationen unter: vector.de/vn5614

Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.

