Vector Informatik und Synopsys geben strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Entwicklung von Software-Defined Vehicles zu beschleunigen Gemeinsame Lösung zur Vereinfachung der Anwendung von „Shift-Left“-Softwareentwicklungsmethoden durch die Integration von Synopsys' Electronics Digital Twin-Fähigkeiten und Vectors Software Factory Highlights: Beschleunigung der Softwareentwicklung und -validierung der Kunden durch neue automatisierte, Cloud-fähige Lösungen.



Die Unternehmen arbeiten zusammen, um die Wirkung der Open-Source-Bibliothek SIL Kit zu erhöhen, welche einen entscheidenden Bestandteil der Electronics Digital Twins darstellt.



Vereinfachung der Software-Factory-Workflows und Steigerung der Entwicklungsproduktivität für OEMs und Tier1s durch die Integration von MICROSAR Embedded Software und CANoe von Vector mit Silver und Virtualizer von Synopsys. SUNNYVALE, Calif. und STUTTGART, 10. März 2025 – Synopsys (Nasdaq: SNPS) und Vector Informatik haben heute ihre strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Transformation der Automobilindustrie hin zu Software-Definied Vehicles (SDVs) zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit wird vorintegrierte Lösungen liefern, welche die Kompetenzen von Vector im Bereich Software Factory und von Synopsys im Bereich Electronics Digital Twins nutzen. Durch die Lösungen wird es den Automobilherstellern ermöglicht, dem Ansatz des "Shift-left" in ihrer Software-Validierung zu folgen, um die Software-Entwicklung und -Einführung während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs zu beschleunigen.



Die Automobilindustrie steht unter immer stärkerem Druck, die Softwareentwicklung von sequenziellem Design auf agile und kontinuierliche Entwicklungsabläufe umzustellen. Diese Umstellung ist von entscheidender Bedeutung, um die zunehmende Komplexität zu bewältigen, mehr Fahrzeugplattformen und -varianten zu unterstützen, die Einschränkungen physischer Prüfstände zu verringern und die Zusammenarbeit mit Zulieferern zu vereinfachen. Die zunehmende Komplexität und die Reibungsverluste innerhalb der derzeitigen Software-Toolchains und -Prozesse in der Automobilindustrie erfordern einen neuen, umfassenden, nahtlosen und hoch automatisierten „Shift-Left“-Ansatz zum Aufbau einer effizienten und skalierbaren Software Factory.



Vector und Synopsys bündeln ihre SDV-Entwicklungskapazitäten, um die Entwicklungskosten zu senken, schnellere Entwicklungsiterationen zu ermöglichen und die Softwarequalität von der frühen Konformitätsprüfung bis hin zu Over-the-Air-Updates und dynamischer Datenerfassung zu verbessern. Ziel der Zusammenarbeit ist zunächst die Weiterentwicklung der Open-Source-Bibliothek SIL Kit, die für die Entwicklung von Vehicle-Level Digital Twins unerlässlich ist. Darüber hinaus planen die Unternehmen die Integration von Vectors MICROSAR Embedded Software und CANoe mit Synopsys Silver und Virtualizer Development Kits (VDKs), um schlüsselfertige virtuelle Steuergeräte (vECUs) für alle Arten von Steuergeräten innerhalb einer SDV-Architektur bereitzustellen.



“Marelli begrüßt die strategische Zusammenarbeit zwischen Vector und Synopsys, da eine nahtlose Integration von Werkzeugen für einen effizienten und schnellen Entwicklungsprozess wichtig ist, insbesondere im Hinblick auf die Erstellung und Nutzung digitaler Zwillinge für die frühzeitige Simulation und Validierung komplexer Systeme“, sagte Joachim Fetzer, Chief Technology and Innovation Officer bei Marelli. „Wir freuen uns darauf, diese integrierten Tools zu nutzen, um den Übergang zu einer vollständig digitalen Entwicklungsumgebung für unser gesamtes Elektronikproduktportfolio weiter zu beschleunigen.”



“Die Umstellung auf Software-Defined Vehicles erfordert von den Automobilherstellern eine erhebliche Überarbeitung ihrer Softwareentwicklungs- und Validierungsmethoden und -werkzeuge, um die Markteinführung zu beschleunigen“, sagt Tom De Schutter, Senior Vice President, Synopsys Product Management and Markets Group. „Synopsys ist ein zuverlässiger Partner für das globale Automobil-Ökosystem mit mehr als 50 OEMs und Tier-1-Zulieferern, die unsere Virtual Prototyping-Technologien nutzen. Unsere führende Rolle bei der Entwicklung von Electronics Digital Twins für die Automobilindustrie in Kombination mit den führenden Software-Tools und der Komponenten-Expertise von Vector verbessert die Markteinführungszeit und die Effizienz während des gesamten Fahrzeug-Lebenszyklus.“



“Durch die Integration der Virtualisierungslösungen von Synopsys, die Electronics Digital Twins ermöglichen, mit unserer Software Factory können Automobilunternehmen die Verifikation und Validierung skalieren und gleichzeitig nahtlos von SIL zu HIL übergehen“, sagt Marcus Eggenberger, Vice President, Software Factory bei Vector Informatik. „Dies ermöglicht es OEMs und ihren Software-Lieferanten, die Qualität zu verbessern und die Kosten zu senken - was letztlich die Innovation in der Automobilindustrie vorantreibt.”



Weitere Informationen über die SDV-Lösungen von Vector finden Sie hier: https://www.vector.com/sdv



Weitere Informationen über die Virtualisierungslösungen von Synopsys, die Electronics Digital Twins und die „Shift Left“-Softwarevalidierung im Automobilbereich ermöglichen, finden Sie hier: https://www.synopsys.com/automotive.html#asd.



Treffen Sie sich mit Synopsys und Vector auf der Embedded World 2025



Besuchen Sie Synopsys (Halle 4-222) und Vector (Halle 4-278) auf der Embedded World vom 11. bis 13. März 2025, um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Automobilindustrie bei der Transformation der Software-Defined Vehicles Entwicklung unterstützen.



Catalyzing the era of pervasive intelligence, Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) delivers trusted and comprehensive silicon to systems design solutions, from electronic design automation to silicon IP and system verification and validation. We partner closely with semiconductor and systems customers across a wide range of industries to maximize their R&D capability and productivity, powering innovation today that ignites the ingenuity of tomorrow.

Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das schon seit 35 Jahren. Als „Simplifier“ vereinfachen die Vectorianer die Technologieentwicklung von Kunden weltweit und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Werkzeugen, Embedded Software und Cloud-Technologien. Das gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technik und den Ehrgeiz, immer Höchstleistungen zu erbringen.

