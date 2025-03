Vector stellt schlanke Embedded Software für kleine Steuergeräte vor Zusammenarbeit mit Infineon führt zu neuer HAL-Spezifikation Stuttgart, 2025-03-06 – Vector vervollständigt seine modulare Plattform für die Entwicklung von Software-Defined Vehicles. Das neue Embedded- Software-Produkt MICROSAR IO ist für kostengünstige und Mikrocontroller mit begrenzten Ressourcen konzipiert. Ein Kooperationsprojekt mit MICROSAR IO für Infineon PSOC™4 HV-Controller resultierte in einer neuen „Hardware Abstraction Layer (HAL)“-Spezifikation.



MICROSAR IO ist eine schlanke, sichere und effiziente Base-Layer-Lösung und wurde für kleine mechatronische Steuergeräte wie Sensoren und Aktoren entwickelt. Der Fokus liegt auf Wiederverwendbarkeit und Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von OEM-Vorgaben. MICROSAR IO eignet sich besonders für Subsysteme in der Automobilindustrie wie Batteriemanagement, Parksensoren und HVAC-Systeme, bei denen Effizienz und geringer Ressourcenverbrauch von entscheidender Bedeutung sind.



Durch die Auslagerung komplexer OEM-spezifischer Aufgaben auf ein begleitendes Steuergerät sorgt MICROSAR IO für eine nahtlose Integration in das Fahrzeugnetzwerk. MICROSAR IO abstrahiert die Hardware auf der mechatronischen Ebene und vereinfacht so die Integration in höhere Systemebenen wie Hochleistungsrechenmodule oder Zonensteuerungen. Damit wird die „Shift-North“-Strategie der Fahrzeughersteller unterstützt: Funktionalität wird in leistungsfähigen Rechenmodulen gebündelt.



Die Basiskonfiguration benötigt nur 32k ROM und 8k RAM, einschließlich Betriebssystem, Kommunikation und Software-Update-Funktionen. MICROSAR IO ist vollständig in die VS Code PlatformIO-Erweiterung integriert und bietet so die IoT-Entwicklung in nur einer Umgebung. Entwickelnde verwalten damit den gesamten Entwicklungszyklus ohne Wechsel zwischen verschiedenen Tools - von der Projektkonfiguration bis hin zum Aufbau, Download und Debugging der Hardware.



Die wichtigsten Vorteile von MICROSAR IO:



> Einfache Entwicklung: benutzerfreundliches Framework, einfache Projektkonfiguration und Plattform-E/A-Integration

> Kostengünstige Hardware: Unterstützt kostengünstige Hardware mit optimierter Kommunikation für CAN, LIN, UART und SPI

> Integration in Fahrzeugnetzwerke: Nahtlose Integration in OEM-Netzwerke über Begleit-Steuergeräte

> Sicherheit und Zuverlässigkeit: Unterstützt ASIL-D-Anwendungsfälle mit langfristigem Support und Wartung



Zusammenarbeit mit Infineon und neue HAL-Spezifikation



Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Infineon wurde ein neuer „Hardware Abstraction Layer“ (HAL) entwickelt. HAL ist für Mikrocontroller mit geringem Speicherbedarf ausgelegt und bietet standardisierte Schnittstellen, um die Integration zu vereinfachen und die Wiederverwendbarkeit von Embedded Software zu erhöhen. Die neue HAL-Spezifikation wurde erfolgreich für den Treiber des Automotive-Mikrocontrollers PSOC™4 HV von Infineon implementiert. Bei dieser Implementierung kam die MICROSAR IO Softwareplattform von Vector als Basissoftware zum Einsatz. Die HAL-Spezifikation steht auch anderen Halbleiterherstellern zur Verfügung.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/microsar-io



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.

