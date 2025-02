Einfache und schnelle Integration von Ladesäulen mit vCharM von Vector Stuttgart, 05. Februar 2025 – Betreibende von Ladeparks können mit der Lade- und Lastmanagementsoftware vCharM von Vector ab sofort Ladesäulen verschiedener Marken leicht in Ladeparks integrieren. Die Erweiterung von Ladeparks wird dadurch effizienter und skalierbar, ohne Synchronisation von Anmeldedaten oder zusätzlichen administrativen Aufwand.



Mit vCharM können Betreibende von Ladeinfrastrukturen zusätzliche Ladesäulen aller Herstellenden ohne großen Aufwand in ihr Netzwerk einbinden. Auf die sonst übliche zeitintensive Synchronisation von Anmeldedaten zwischen Ladesäulen und Backend kann verzichtet werden. Dies reduziert den Administrationsaufwand erheblich. Die Lösung von Vector bietet damit eine flexible und zukunftssichere Möglichkeit, Ladesäulen zu integrieren und zu betreiben – sowohl in kleinen Ladeparks als auch in großen, skalierbaren Ladeinfrastrukturen.



„Elektromobilität ist für uns ein entscheidender Bestandteil der Zukunft der Mobilität“, sagt Christian Witt, Produktmanager von Vector. „Mit der neuen Erweiterung von vCharM tragen wir dazu bei, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge noch smarter und skalierbarer zu gestalten. Die einfache Integration neuer Ladesäulen ermöglicht es unseren Kundinnen und Kunden, ihre Ladeparks schnell und effizient zu erweitern. Dadurch verbessern wir nicht nur die Arbeitsabläufe für Ladesäulen-Installateurinnen und -Installateure, sondern verkürzen auch die Zeit bis zur Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur.“



Das Lade- und Lastmanagement vCharM sorgt für eine optimale Verteilung der verfügbaren Energie auf die angeschlossenen Ladesäulen und Fahrzeuge. Dies ist besonders relevant in Umgebungen mit mehreren Ladesäulen, da die gleichzeitige Nutzung vieler Ladepunkte schnell zu Engpässen oder einer Überlastung der Stromversorgung führen kann.



Mit der Neuerung baut Vector das Angebot im Bereich der Elektromobilität weiter aus und unterstützt eine nachhaltige und effiziente Ressourcennutzung. Die Erweiterung von vCharM ist für bestehende sowie neue Kundinnen und Kunden ab sofort verfügbar.



Weitere Informationen zu den Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von vCharM finden Sie unter: www.vector.de/vcharm Über Vector Informatik



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.

