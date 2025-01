Strategische Zusammenarbeit zwischen Mahindra und Vector Informatik Gemeinsame Entwicklung einer zukunftssicheren Software-Defined Vehicle (SDV) Architektur für Mahindras Electric Origin SUVs. Stuttgart / 2025-01-13 – Angesichts der wachsenden Anforderungen von Software-Defined Vehicles (SDV) hat Mahindra eine strategische Partnerschaft mit Vector Informatik ins Leben gerufen, um seine Netzwerkarchitektur zu optimieren und sich für zukünftige Herausforderungen zu wappnen. Mit mehr als 35 Jahren führender Expertise in den Bereichen Embedded Systems und Digitalisierung in der Automobilindustrie konnte Vector ein umfassendes Spektrum an technischen Beratungsleistungen und Lösungen bieten. Diese deckten alle entscheidenden Aspekte von SDVs ab – von der Netzwerkplanung und der Definition von Anwendungsfällen bis hin zur Implementierung von Over-the-Air (OTA)-Funktionen, der Entwicklung von Backend-Infrastrukturen, Sicherheitslösungen sowie Software Factory und HIL- als auch SIL-Testlösungen.



Diese Zusammenarbeit wurde von der doppelten Herausforderung geleitet, eine zukunftssichere SDV-Architektur zu schaffen und gleichzeitig die Übernahme bestehender Komponenten zu ermöglichen. Das Projekt erforderte eine komplette Neuentwicklung der zentralen High-Performance Computing (HPC)- und Domain-Architektur sowie die Integration bestehender Software-Architektur-Komponenten. Um die Bedenken hinsichtlich der erheblichen Architekturänderungen auszuräumen, arbeiteten Mahindra und Vector eng mit weiteren Partnern zusammen, um die Ziele abzustimmen und sicherzustellen, so dass alle Anforderungen erfüllt werden konnten.



Die Reise startete mit einer Reihe gemeinsamer Workshops in Stuttgart und Indien, die den Grundstein für den Austausch und die gute Zusammenarbeit legten. In diesen Workshops wurde der Ansatz von Vector vorgestellt, die Anforderungen von Mahindra und seinen Zulieferern berücksichtigt und ein einheitlicher Entwicklungspfad definiert. Das Management von Mahindra traf eine klare und zukunftsweisende Entscheidung für eine SDV-Architektur, die den Weg für eine enge Abstimmung zwischen den Entwicklungsteams, den Zulieferern und dem lokalen Support-Team von Vector in Indien ebnete.



Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine leistungsstarke und zukunftssichere Lösung, die Ethernet (ETH) als Netzwerk-Backbone nutzt und drei HPCs mit drei zonalen ECUs verbindet. Als Base Layer für die HPCs wurde MICROSAR Adaptive gewählt, das speziell für sicherheitskritische Anwendungen zum Einsatz kommt. Für das Infotainment-System wurde Android als Plattform integriert. Um eine nahtlose Integration des Android-Systems ins Fahrzeug zu gewährleisten, kamen die Diagnose- und SOME/IP-Kommunikationslösungen von Vector zum Einsatz.



Dank des gemeinsamen Engagements und der engen Zusammenarbeit haben Vector und Mahindra das anspruchsvolle Projekt erfolgreich innerhalb des ambitionierten Zeitrahmens von einem Jahr abgeschlossen. Ein bedeutender Meilenstein war die Entwicklung der Middleware-Plattform für HPCs und zonale Steuergeräte „MAIA – Mahindra Artificial Intelligence Architecture“.



Vector leistete umfassende Unterstützung, die über die Bereitstellung von Embedded Systems hinausging. Diese umfasste auch Werkzeuge und Ausstattungen für HIL/SIL-Tests von SDV-Komponenten. Die Zulieferer wurden mit vorintegrierten MICROSAR Adaptive- und Classic-Stacks ausgestattet und erhielten kontinuierlichen Support bei der Softwareintegration. Darüber hinaus optimierte Vector die Netzwerkarchitektur, um langfristige Rentabilität sicherzustellen, und förderte strategische Diskussionen zwischen Mahindra und seinen Zulieferern, um die übergeordneten SDV-Ziele zu erreichen.



Dieser kollaborative Ansatz ermöglichte es Mahindra, sich mit seinen Zulieferern effizienter über komplexe SDV-Themen auszutauschen und eine SDV-Architektur aufzubauen, die kontinuierliche Updates und die Integration neuer Anwendungen ermöglicht. Die Partnerschaft ist ein herausragendes Beispiel für die Bedeutung strategischer Zusammenarbeit zur Förderung von Innovationen für die Zukunft der Mobilität.



Dr. Matthias Traub, Geschäftsführer der Vector Informatik GmbH, sagte: „Es ist uns eine große Freude, mit Mahindra auf dieser wegweisenden Reise hin zu Software-Defined Vehicles zusammenzuarbeiten. Bei Vector setzen wir alles daran, unseren Kunden mit unserem Fachwissen und unseren Werkzeugen zu helfen, ihre Visionen zu realisieren. Diese Partnerschaft zeigt eindrucksvoll, wie viel durch Vertrauen, Zusammenarbeit und ein gemeinsames Engagement für Innovation erreicht werden kann. Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zur Electric Origin Plattform von Mahindra geleistet zu haben und freuen uns auf die positiven Entwicklungen in der Zukunft der Mobilität.“



R. Velusamy, President of Automotive Technology & Product Development, Mahindra & Mahindra Ltd & Joint Managing Director, Mahindra Electric Automobile Limited, sagte dazu: „Die Vision von Mahindra, eine zukunftsfähige Electric Origin Plattform zu schaffen, erforderte einen Partner mit fundiertem Fachwissen in SDV-Architektur und Software. Vector brachte eine Fülle von Kenntnissen, Werkzeugen und Lösungen mit, die auf diesem Weg entscheidend waren. Die daraus resultierende Architektur - MAIA - verkörpert unser Engagement für Innovation, Anpassungsfähigkeit und die Bereitstellung von Spitzentechnologie für unsere Kunden. Diese Partnerschaft mit Vector ist ein Beweis für unser Engagement, die Zukunft der Mobilität gemeinsam zu gestalten.“



Über Mahindra



Die 1945 gegründete Mahindra-Gruppe ist einer der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbände mit 260.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Das Unternehmen ist in Indien führend in den Bereichen Landwirtschaftsmaschinen, Geländewagen, Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen und ist gemessen am Volumen der weltweit größte Traktorhersteller. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in den Bereichen erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Logistik, Gastgewerbe und Immobilien.



Die Mahindra-Gruppe hat einen klaren Fokus auf die globale ESG-Führung, die Ermöglichung von ländlichem Wohlstand und die Verbesserung des städtischen Lebens, mit dem Ziel, positive Veränderungen im Leben von Gemeinschaften und Stakeholdern voranzutreiben. Über Vector Informatik



Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Seit mehr als 35 Jahren ist Vector ein kompetenter Partner bei der Entwicklung von Automobilelektronik. Mehr als 4.500 Mitarbeiter an 33 Standorten weltweit unterstützen Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie und verwandter Branchen mit einer professionellen Plattform aus Werkzeugen, Softwarekomponenten und Dienstleistungen für die Entwicklung von Embedded Systems. Angetrieben von der Leidenschaft für Technologie entwickelt Vector Lösungen, die Ingenieure bei ihren anspruchsvollen Aufgaben entlasten.



