QNX, Vector und TTTech Auto entwickeln gemeinsam eine grundlegende Plattform für Fahrzeugsoftware, um Innovationen im Automobilbereich voranzutreiben Branchenschwergewichte in den Bereichen sichere Betriebssysteme, Middleware und Tools bündeln ihr gemeinsames Know-how, um die Komplexität der Softwareintegration zu beseitigen, damit sich OEMs auf die Markendifferenzierung konzentrieren können CES, LAS VEGAS, 7.Januar 2025 – QNX, ein Geschäftsbereich von BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX:BB), Vector und TTTech Auto gaben heute ein mehrjähriges, globales Projekt zur Zusammenarbeit, Entwicklung und Vermarktung einer grundlegenden Software-Plattform für Fahrzeuge bekannt, die den mühsamen und kostspieligen Prozess der Software-Integration beendet und es den Automobilherstellern ermöglicht, sich auf die Bereitstellung innovativer, verbraucherorientierter Anwendungen zu konzentrieren, die Markentreue, Differenzierung und Wert schaffen.



Das Software-Dilemma lösen - Komplexität und Kosten bewältigen



Die Automobilhersteller stehen heute vor einem kritischen Dilemma: Eine robuste Plattform für Fahrzeugsoftware ist zwar ein entscheidender Faktor für die Generierung von Fahrzeugen der nächsten Generation, doch ihre interne Entwicklung und Wartung ist teuer und bietet nach Fertigstellung nur einen geringen Mehrwert für den Verbraucher. Die Beteiligung von Hunderten von Softwareanbietern an jedem einzelnen Steuergerät eines Fahrzeugs führt zu einer erheblichen Komplexität, die die Integrations- und Upgrade-Kosten in die Höhe treibt und häufig zu Software- Inkompatibilitäten, Leistungsproblemen, Herausforderungen bei der Einführung und Produktionsverzögerungen führt. Hardwarespezifische Abhängigkeiten verschlimmern das Problem noch, da sie eine Herstellerabhängigkeit erzeugen und die Übertragbarkeit zwischen verschiedenen Modulen und Programmen einschränken. Und trotz aller Bemühungen der Industriekonsortien haben die bestehenden Software-Plattformen für Fahrzeuge aufgrund von Leistungsproblemen, komplexen Konfigurationsanforderungen und Hürden bei der Sicherheitszertifizierung noch keine breite Akzeptanz bei den OEMs gefunden.



Vereinfachung der Entwicklung von Software Defined Vehicles (SDV)



Mit der Software-Plattform für Fahrzeuge, die von QNX, Vector und TTTech Auto entwickelt wird, erhalten die Automobilhersteller eine solide Software-Basis, die diese Herausforderungen löst und auf der sie aufbauen können, um die von ihren Kunden am meisten nachgefragten markendifferenzierenden Anwendungen und Dienstleistungen anzubieten. Die Automobilhersteller werden auch von der Steuerung einer offenen und transparenten Zusammenarbeit zwischen mehreren Parteien profitieren, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird, um Beiträge von neuen Mitgliedern des Ökosystems aufzunehmen. Die vorintegrierte, leichtgewichtige und nach den höchsten Standards der Automobilindustrie für funktionale Sicherheit (ISO 26262 ASIL D) und Sicherheit (ISO 21434) zertifizierte Plattform für Fahrzeugsoftware ist einfach im Design, von Natur aus leistungsfähig und in der Lage, fahrzeugweit zu skalieren. Damit wird es für Automobilhersteller einfacher als je zuvor, die Entwicklung von Software Defined Vehicle (SDV) zu beschleunigen, um Kosten zu optimieren, wichtige Ressourcen zu bündeln und bessere Kundenerfahrungen zu liefern.



Damit sich die Automobilhersteller auf das Wesentliche konzentrieren können



"Automobilhersteller stehen unter starkem Druck, Software schnell, einfach und in großem Umfang bereitzustellen - eine anspruchsvolle Realität, die oft zu einer Vielzahl von Problemen führt, die sie von ihrer Hauptaufgabe ablenken, ein überzeugendes Erlebnis im Auto zu bieten, das ihre Marke von anderen abhebt", sagte John Wall, Chief Operating Officer und Leiter der Bereiche Produkt, Engineering und Services bei QNX. Vor diesem Hintergrund haben sich viele mit der gleichen Frage an uns gewandt: Können Sie sich um die Schwerstarbeit des zugrunde liegenden Software- Stacks kümmern, damit wir uns auf das konzentrieren können, was für unsere Kunden am wichtigsten ist?". In Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie Vector und TTTech Auto freuen wir uns, mit einer ganzheitlichen Plattform für Fahrzeugsoftware an den Start zu gehen, mit der Entwicklungsprobleme und die Verwaltung mehrerer Zulieferer der Vergangenheit angehören und die es den Automobilherstellern ermöglicht, bahnbrechende Funktionen zu erzeugen, die das Gefühl, hinter dem Steuer zu sitzen, neu defiieren werden."



"Hinter den besten Software-Engineering-Organisationen der Welt steht eine ausgereifte, gut integrierte Toolchain", sagte Alex Oyler, Direktor beim globalen Automobilforschungsunternehmen SBD Automotive. "Mit dem raschen Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen müssen völlig neue Tools - und Integrationen zwischen ihnen - entwickelt werden, um die Entwicklung in der Welt der Over-the-Air-Updates, der Software-in-the-Loop-Simulation und der Cloud-nativen Fahrzeugsimulation zu skalieren. Die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen wie QNX, Vector und TTTech Auto spielt eine entscheidende Rolle bei der Hilfe zur schnelleren Erreichung wichtiger SDV- Kennzahlen wie schnellere Markteinführung, Komplexitätsreduzierung und Arbeitseffizienz."



"Unsere Kunden investieren viel Zeit in die Integration verschiedener Softwarekomponenten einer Fahrzeugplattform und deren Wartung während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Indem wir mehr Teile im Vorfeld integrieren, können wir den Aufwand für die OEMs drastisch reduzieren und letztlich ihre Markteinführungszeit verkürzen. Die Zusammenarbeit von QNX, TTTech Auto und Vector bei der Entwicklung einer vorintegrierten Plattform für Fahrzeugsoftware ermöglicht es den OEMs, Ressourcen von nicht-differenzierender Software abzuziehen und sich auf kundenorientierte Funktionalitäten zu konzentrieren. Durch die gemeinsame Erzeugung einer Plattform für Fahrzeugsoftware werden Varianten reduziert, die Qualität und Reife der Software erhöht und die gesamten Wartungskosten drastisch reduziert", sagt Matthias Traub, Präsident und Geschäftsführer von Vector Informatik.



"Wir bei TTTech Auto haben uns verpflichtet, die Entwicklung von Software Defined Vehicles zu beschleunigen, indem wir schnellere und robustere Integrationslösungen anbieten. Unsere Zusammenarbeit mit QNX und Vector ermöglicht es uns, eine skalierbare Plattform zu liefern, die mehrere System on Chips (SoCs) unterstützt und damit sicherstellt, dass Automobilhersteller schnell und effizient Innovationen entwickeln können. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Vereinfachung der komplexen Integration von Fahrzeugsoftware und ermöglicht es OEMs, sich auf das Laufwerk für ihre Kunden zu konzentrieren", sagte Dirk Linzmeier, CEO von TTTech Auto.



Der Kern der Software-Plattform für das Fahrzeug wird in Zusammenarbeit zwischen QNX und Vector entwickelt und verwaltet, wobei die beiden Unternehmen ihr Fachwissen in Bezug auf sichere Betriebssysteme und bewährte Middleware-Lösungen für die Automobilindustrie kombinieren. Vector wird das Projekt mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Tooling und Testlösungen bereichern, während TTTech Auto die Plattform mit seinem Fachwissen auf den Feldern der fortschrittlichen Aufgaben- und Kommunikationsplanung und seinem echten "Correct-by-Design"- Ansatz ergänzen wird. Diese Partnerschaft verdeutlicht auch den Wandel des Kooperationsmodells von der traditionellen Wertschöpfungskette zum Wertschöpfungsnetzwerk. Nach dem Release wird die Plattform für Fahrzeugsoftware auch für Beiträge von weiteren Akteuren aus dem Ökosystem sowie von Open-Source-Initiativen offen sein, um das Gesamtangebot für die Automobilhersteller weiter zu stärken.



Weitere Details zur allgemeinen Verfügbarkeit der Plattform für Fahrzeugsoftware werden im GJ'26 bekannt gegeben.



QNX wird von den meisten führenden OEMs und Tier 1s weltweit als Grundlage für eine softwaregesteuerte Zukunft geschätzt, darunter BMW, Bosch, Continental, Dongfeng Motor, Geely, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Volvo und andere. Die grundlegende Software unterstützt zukunftssicheres Design, von digitalen Cockpits und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) bis hin zu Infotainmentsystemen und Domain Controllern, und ermöglicht es Automobilherstellern, Innovationen schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen.



Das komplette Angebot von QNX für die Automobilindustrie wird auf der CES vom 7. bis 10. Januar 2025 im Las Vegas Convention Center angezeigt. Besuchen Sie QNX am Stand Nr. 4224 in der West Hall oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem Pressesprecher hier: mediarelations@blackberry.com



Weitere Informationen darüber, wie das QNX-Portfolio an Embedded Software-Lösungen helfen kann, die Sicherheitszertifiierung zu beschleunigen, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Entwicklungszeit zu reduzieren, finden Sie unter QNX.



Über BlackBerry



BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienstleistungen für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt. Die Software des Unternehmens ist in über 255 Millionen Fahrzeugen im Einsatz. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Datenschutz bereitzustellen, und ist führend in den Bereichen Endpunktmanagement, Endpunktsicherheit, Verschlüsselung und eingebettete Systeme. Die Vision von BlackBerry ist klar - eine verbundene Zukunft zu sichern, der Sie vertrauen können.



Über QNX



QNX, ein Geschäftsbereich von BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), verbessert die menschliche Erfahrung und verstärkt technologiegetriebene Industrien, indem es eine vertrauenswürdige Grundlage für den Erfolg von softwaredefiierten Unternehmen bietet. Das Unternehmen ist führend in der Bereitstellung von sicheren Betriebssystemen, Hypervisoren, Middleware, Lösungen und Entwicklungstools sowie von Support und Dienstleistungen, die von zuverlässigen Embedded Software-Experten bereitgestellt werden. Die QNX® Technologie wird in den kritischsten eingebetteten Systemen der Welt eingesetzt, einschließlich der mehr als 255 Millionen Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind. QNX® Software wird in allen Branchen eingesetzt, einschließlich der Automobilindustrie, medizinischer Geräte, industrieller Steuerelemente, Robotik, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. QNX wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada. Erfahren Sie mehr unter qnx.com.



©2025 BlackBerry Limited. Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf BLACKBERRY und EMBLEM Design, QNX und das QNX Logo Design sind Marken oder eingetragene Marken von BlackBerry Limited, und die exklusiven Rechte an diesen Marken sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern.



Über TTTech Auto



TTTech Auto ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Plattformen mit den Schwerpunkten System, Safety und Security für das Software Defined Vehicle (4SDV). Mit der Serienerfahrung von mehreren Millionen Fahrzeugen auf der Straße und einem starken Technologieportfolio verfügt TTTech Auto über die Tasten, um den Wandel zu ermöglichen und voranzutreiben. TTTech Auto versetzt Kunden in die Lage, sich auf das Laufwerk zu konzentrieren, während seine Plattformlösungen Leistung, Sicherheit, Integration und Softwareupdates optimieren.



TTTech Auto wurde 2018 von der TTTech Gruppe und den Technologieführern Audi, Infineon und Samsung gegründet, um eine globale, sichere Fahrzeugsoftware-Plattform für automatisiertes und autonomes Fahren aufzubauen. Im Jahr 2022 erhielt das Unternehmen in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 285 Millionen US-Dollar (250 Millionen Euro) von Aptiv und Audi. Am Hauptsitz von TTTech Auto in Wien, Österreich, und in seinen Niederlassungen in Europa und Asien arbeiten 1.100 Mitarbeiter mit führenden Automobilherstellern an deren Software-Defined-Vehicles-, ADAS- und autonomen Fahrprogrammen. Das Unternehmen hat Technologieunternehmen in Großbritannien, Spanien, der Türkei, China sowie Mittel- und Osteuropa erworben und in diese investiert. www.tttech-auto.com



Medienkontakte:



BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com]



TTTech Auto Media Relations

Susanne Einzinger

+49 160 9686 5710

Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software Tools und Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Seit mehr als 35 Jahren ist Vector ein kompetenter Partner bei der Entwicklung von Automobilelektronik. Mehr als



4.500 Mitarbeiter an 33 Standorten weltweit unterstützen Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie und verwandter Branchen mit einer professionellen Plattform aus Tools, Softwarekomponenten und Dienstleistungen für die Entwicklung eingebetteter Systeme. Getrieben von der Leidenschaft für Technik entwickelt Vector Lösungen, die Ingenieure bei ihren anspruchsvollen Aufgaben entlasten.



Vector hat seinen Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) und verfügt über Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Österreich, Rumänien, Schweden, Südkorea, Spanien und den USA.



Vector Informatik GmbH

Ingersheimer Str. 24

70499 Stuttgart



Ronja Kielwein

Ronja.Kielwein@vector.com

