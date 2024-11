Vector und Hubject arbeiten gemeinsam an der Weiterverbreitung von Plug & Charge Stuttgart, 13.11.2024 – Vector und Hubject haben ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Plug & Charge (PnC) Technologie weiter voranzutreiben. Ziel ist es, den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen (EV) zu vereinfachen. Mit mehr als 2,6 Millionen PnC-fähigen Fahrzeugen, die bereits auf dem Markt sind, beschleunigt die Partnerschaft die Einführung und Umsetzung der PnC-Technologie.



Durch diese Zusammenarbeit können OEMs und Hersteller von Ladestationen jetzt mit dem neuesten Release des Entwicklungs- und Test-Tools CANoe Version 18 SP3 die Hubject QA- (Pre-Production) und Production-Zertifikate über den Vector Security Manager erhalten. Der Vector Security Manager ist das Bindeglied zwischen den Vector Tools und den OEM-spezifischen Sicherheitsimplementierungen. Mit ihm können Sicherheitsfunktionen in den Tools einheitlich genutzt werden. Für den Test von EVs und Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) mit dem CANoe Test Package EV oder CANoe Test Package EVSE von Vector sind Hubject QA- und Production-Zertifikate wichtig. Diese Integration stellt sicher, dass sowohl EVs als auch Ladestationen den ISO-15118-Standard für Interoperabilität, Konformität und Marktreife erfüllen.



"Wir freuen uns, eng mit Hubject zusammenzuarbeiten, um die Grenzen der Plug-and-Charge-Technologie zu erweitern", sagt Phanuel Hieber, Produktmanager bei Vector. "Diese Partnerschaft wird den Kunden die Tools an die Hand geben, um sicherzustellen, dass ihre EVs und EVSEs vollständig kompatibel und bereit für die Zukunft sind." Omar Hasan, Projektmanager bei Hubject, fügt hinzu: "Die technische Zusammenarbeit ermöglicht es OEMs und EVSE-Herstellern, die Zuverlässigkeit der Plug & Charge-Integration zu beschleunigen und zu verbessern und ebnet so den Weg für zukünftige Fortschritte."



PnC bietet ein nahtloses Benutzererlebnis. Es macht physische Karten oder mobile Apps überflüssig, um sich zu authentifizieren und den Ladevorgang zu starten. Damit vereinfacht es den Ladevorgang und steigert die Attraktivität von EVs für potenzielle Käufer. Technisch gesehen nutzt PnC digitale Zertifikate und eine Verschlüsselung, um eine sichere Verbindung zwischen EV und EVSE zu gewährleisten und so die Daten der Benutzer und die Ladeinfrastruktur zu schützen.



Mehr Informationen über das Vector E-Mobility-Testing-Portfolio unter: https://www.vector.de/e-mobility-testing



Über Hubject:

Hubject vereinfacht das Aufladen von Elektrofahrzeugen. Seine eRoaming-Plattform verbindet Erstausrüster (OEMs), Ladepunktbetreiber (CPOs) und eMobilität Service Provider (EMPs), um einen standardisierten Zugang zu einer netzunabhängigen Ladeinfrastruktur zu ermöglichen. Hubject hat mit über 1.000.000 Ladepunkten und mehr als 2.250 B2B-Partnern in 63 Ländern und vier Kontinenten das weltweit größte eMobilität Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge aufgebaut. Darüber hinaus ist Hubject ein vertrauenswürdiger Beratungspartner für den eMobilität Sektor und berät Automobilhersteller, Ladeanbieter und andere EV-bezogene Unternehmen, die eMobilität Dienste einführen oder Plug&Charge unter Verwendung von ISO15118-2 und ISO15118-20 implementieren möchten. Hubject liefert End-to-End-Lösungen eMobilität für eine positive, umweltfreundlichere Zukunft. Hubject wurde 2012 gegründet, um eine grenzenlose eRoaming-Lösung durch ein Joint Venture der BMW Group, Bosch, EnBW, Enel X Way, E.ON, Mercedes-Benz, Siemens und der Volkswagen Group zu konzipieren, zu entwickeln und zu implementieren. Der weltweite Hauptsitz von Hubject befindet sich in Berlin, die Niederlassungen für Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum sind in Los Angeles, Shanghai und Singapur angesiedelt.



Pressekontakt Hubject:

Hubject GmbH

EUREF-Campus 22

10829 Berlin

www.hubject.com



Stuart Barnes

Tel. +49 1520 3004510

E-Mail: presse@hubject.com



Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



