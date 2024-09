Neues Vector Netzwerk-Interface unterstützt mit CAN XL die nächste Generation von CAN-Netzwerken Stuttgart, 03.09.2024 – Vector stellt das VN1641 Netzwerk-Interface für Automotive CAN-Netzwerke der nächsten Generation vor. Das VN1641 erfüllt die Anforderungen an zukünftige automobile CAN-Netzwerke und bietet flexible Unterstützung für alle CAN-Standards – CAN XL, CAN FD und klassisches CAN. Das Interface eignet sich sowohl für einfache als auch für komplexe Aufgaben wie Restbussimulation, Analyse, Diagnose, Kalibrierung und Flash-Programmierung.



Das VN1641 unterstützt CAN XL mit Datenraten von bis zu 20 Mbit/s mit CAN SIC XL-Transceivern. Die Modi Error Signaling Enabled und Error Signaling Disabled werden vollständig unterstützt. Die Implementierung eines hardwarebasierten Flash-Protokolls gewährleistet schnelles Flashen für CAN und CAN FD. All dies macht das VN1641 zu einem zuverlässigen Partner für CAN-Anwendungen.



Mit austauschbaren Piggies passt sich das VN1641 an nahezu jede CAN-Anwendung an und trägt so zu Zukunftskompatibilität und Flexibilität bei. Die integrierte IO-Funktionalität ermöglicht die synchrone Erfassung von Signalen zusammen mit CAN-/LIN-Botschaften und Schaltlasten bis zu 500 mA über einen digitalen Ausgang.



Das robuste und leichtgewichtige Interface wird im Büro, im Labor oder auf dem Prüfstand eingesetzt, kann aber auch im Auto mitgeführt werden, ohne dass eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist. Das VN1641 kann über USB 3.2 Gen1 oder Ethernet 1000BASE-T mit dem Host-Computer verbunden werden.



Durch die Unterstützung aller CAN-Standards und die handliche Größe ist das VN1641 Interface die ideale Wahl für Analyse-, Diagnose- und Kalibrierungsaufgaben - unterwegs oder im Labor.



Mehr Informationen unter: vector.de/VN1641 Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG