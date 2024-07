Vector bringt weltweit erste zertifizierte Basissoftware für autonomes Fahren auf den Markt Stuttgart, 25.07.2024 – Die unabhängige Prüforganisation exida hat die AUTOSAR-Basissoftware MICROSAR Classic Safe von Vector erneut bis zum höchsten Level ASIL D zertifiziert. Neben der turnusmäßigen Rezertifizierung lag ein weiterer Fokus auf dem Nachweis, dass die MICROSAR Classic Safe Basissoftware die Sicherheitsanforderungen für die Verfügbarkeit in redundanten Systemen erfüllt. Damit können Steuergeräteentwickler bei Automobilherstellern und deren Zulieferern die Basissoftware ab sofort für Funktionen des autonomen Fahrens einsetzen.



Die Assessoren von exida evaluierten Module aus den unterschiedlichsten Domänen der Basissoftware. Sie stellten deren Rückwirkungsfreiheit im Speicher und die korrekte Umsetzung der dedizierten Sicherheitsanforderungen fest, die eine Verfügbarkeit von redundanten Systemen sicherstellen. Erstmalig bewerteten die Assessoren die in der Entwicklung von MICROSAR neu eingeführte Analysemethode, die Obergrenzen für die Ausführungszeit der Module sicherstellt. Die Begrenzung der Ausführungszeit (Worst-case Execution Time) sorgt für die dauerhafte Verfügbarkeit von beispielsweise Steuerkommandos für Lenkung und Bremse in autonom fahrenden Fahrzeugen.



Zusätzlich zum Umfang des vorherigen Assessments beurteilte exida Module für die Kommunikation über Ethernet und J1939 sowie Module zur sicheren Trennung von Software auf verschiedenen Mikroprozessor-Kernen. Dies vervollständigt das Portfolio für eine durchgängige und performante Lösung für sicherheitsrelevante Steuergeräte. Somit erhalten Steuergeräteentwickler für ihre sicherheitsrelevanten Projekte alle relevanten Module der AUTOSAR-Basissoftware von Vector mit dem höchsten Integritätslevel ASIL D.



MICROSAR Classic Safe wurde 2016 als weltweit erste AUTOSAR-Implementierung erfolgreich nach ISO 26262 bis ASIL D zertifiziert. Nun fand turnusmäßig das bereits zweite Folge-Assessment statt. Dieses führte die unabhängige Prüforganisation exida durch – ein international anerkannter Spezialist für Funktionale Sicherheit – und bestätigt mit dem Zertifikat die hohe Qualität der Vector Basissoftware.



Auch für Hochleistungs-Steuergeräte, die auf AUTOSAR Adaptive basieren, bietet Vector bereits eine sicherheitsrelevante Lösung bis ASIL D. Ein unabhängiges Zertifikat ist für Ende des Jahres geplant.



Mehr Informationen zu MICROSAR Classic Safe finden Sie unter: www.vector.de/microsar-safe/ Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG