CSM GmbH wird zu 100% Teil der Vector Gruppe Stuttgart und Filderstadt, Juli 2024 – Mit Wirkung zum 01. Juli 2024 übernimmt der Softwarespezialist Vector Informatik den Messtechnikhersteller CSM aus Filderstadt vollständig.



Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit der CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH und der Vector Informatik GmbH wird CSM nun Teil der Vector-Gruppe. Beide Firmen arbeiten schon seit 2015 zusammen und beliefern ihre Kundinnen und Kunden mit umfassenden Komplettlösungen aus Hard- und Software für Messtechnikanwendungen. CSM wird auch nach der Übernahme eigenständig die Geschäftstätigkeiten am Standort in Filderstadt fortführen.



Als ein führender Hersteller verteilter und robuster Messtechnik für die Fahrzeugentwicklung unterstützt CSM mit seinen Produkten weltweit bei der erfolgreichen Umstellung auf elektrische Antriebssysteme. Seit 1983 entwickelt das bisher inhabergeführte Unternehmen innovative und zuverlässige Lösungen zur Erfassung verschiedenster analoger Größen. Derzeit arbeiten über 100 Beschäftigte an Entwicklung, Fertigung und an Kundenschnittstellen in der Firmenzentrale in Filderstadt bei Stuttgart und in internationalen Niederlassungen, darunter auch ein eigenständiges Team in Auburn Hills, USA.



Wichtiger Schritt für die Zukunft



Mit der Übernahme stellen die langjährigen Partner Vector und CSM sicher, ihren Kundinnen und Kunden auch künftig abgestimmte, innovative und ganzheitliche Messtechniklösungen anbieten zu können und langfristig Neuentwicklungen voranzutreiben. Nach dem Ausscheiden des Gründer- und Geschäftsführer-Ehepaars Iris und Dr. Winfried Koch wird den Mitarbeitenden auf diese Weise weiterhin ein zukunftsfähiger Arbeitsplatz gesichert. Dr. Stefan Krauß, seit 2002 bei Vector beschäftigt, hat ab dem 01. Juli 2024 bei CSM seine Funktion als neuer Geschäftsführer aufgenommen und freut sich auf die neuen Aufgaben: „Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit hat gezeigt, dass Vector und CSM ihre jeweilige Expertise ideal bündeln können, um unseren Kunden robuste und zukunftsfähige Messtechnik bereitstellen zu können. Zukünftige Herausforderungen, vor allem in der E-Mobilität, wollen wir mit weiteren passgenauen Entwicklungen begegnen.“



Zusammenschluss aus Hard- und Software-Expertise



Vector gilt mit einem Jahresumsatz von 1,16 Milliarden Euro im Jahr 2023 als einer der führenden Hersteller für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme. Seit über 35 Jahren am Markt, beschäftigt Vector weltweit – an seinem Hauptsitz in Stuttgart-Weilimdorf und in weiteren Niederlassungen unter anderem in Brasilien, den USA, Großbritannien, Japan, Indien, China und Südkorea – über 4.500 Mitarbeitende. Gemeinsam mit der Kompetenz für Hardware-Messtechnik von CSM entwickelte man über die Jahre gemeinsam Produkte, unter anderem das Vector CSM E-Mobility Messsystem, eine abgestimmte und integrierte Lösung für verschiedenste Messaufgaben in der Fahrzeugentwicklung. Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



Über CSM:



CSM Computer-Systeme-Messtechnik GmbH ist ein führender, hochinnovativer Hersteller von dezentral vernetzter, robuster Messtechnik und Datenloggern für den Einsatz in Fahrzeugen und Prüfständen. Seit über 40 Jahren setzen wir hier technologische Maßstäbe. Unsere Produkte sind weltweit bei nahezu allen namhaften Herstellern von PKW und Nutzfahrzeugen sowie deren Zulieferern und Dienstleistern erfolgreich im Einsatz. Permanente Innovation und langfristig zufriedene Kunden sind unser Erfolgsgarant. Mit unseren hochvoltsicheren, für schnelle und synchrone Messungen an Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelten Mess- und Breakout-Modulen, begleiten wir aktiv den Wandel unserer Kunden hin zur Elektromobilität.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG