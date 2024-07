Test von Steer-by-Wire-Lenksystemen mit Prüfständen von Vector und MdynamiX München, 09.07.2024 – Vector Informatik und MdynamiX bieten ab sofort gemeinsam Prüfstände für Steer-by-Wire- oder konventionelle Lenksysteme an. Dafür steuert Vector die Expertise aus Restbus- und Fahrdynamiksimulation sowie Echtzeithardware bei. MdynamiX Prüfstandskomponenten sorgen für die Rückmeldung des feinsten Lenkgefühls und erfassen objektive Leistungsindikatoren (KPIs). Damit entsteht ein kompaktes und modulares Testsystem für Steer-by-Wire-Lenkungen, das bereits in Tischgröße vielfältige Anforderungen abdeckt.



Der gemeinsame Lenkungsprüfstand basiert auf einem Pilotkundenprojekt. Das Lenkungs-Testsystem integriert ausschließlich Standardkomponenten out of the box von Vector und MdynamiX für Soft- und Hardware. Zusätzlich wurde innerhalb weniger Wochen ein Bremsen-HIL für den Kunden aufgebaut. Wie die Engineering Teams bestätigen, funktioniert das Zusammenspiel der Komponenten von Anfang an reibungslos. Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, gibt es inzwischen eine ganze Reihe gemeinsamer Aktionen. Vor kurzem fand beispielsweise eine Kundenveranstaltung „Meet the Experts“ bei Vector statt, bei der viele Interessenten aus dem Raum Stuttgart teilnahmen. Hier trafen sich auch Peter Pfeffer, Geschäftsführer bei MdynamiX und Heiner Hild, Leiter des Bereichs HIL-Testsysteme bei Vector. Heiner Hild ist überzeugt: „Unsere Soft- und Hardware ist von Beginn an als zuverlässig bekannt. Wir können dem Kunden ein schlankes, modulares und benutzerfreundliches System für Steer-by-Wire und anderen Lenk- und Bremssysteme liefern, das optimal mit den MdynamiX Prüfständen zusammenspielt.“ Peter Pfeffer ergänzt: „Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Vector und MdynamiX bei der Entwicklung von Steer-by-Wire-Prüfständen spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und Qualität wider. Die erzielte hohe Performance der HIL-Lenkungs- und Bremsenprüfstände verkörpert unsere Vision, innovative Lösungen durch Synergien zu schaffen.“



CANoe wird in vielen Unternehmen standardmäßig für Steuergerätetests eingesetzt. Zusammen mit der modularen Vector VT System Hardware bildet es ein flexibles Echtzeittestsystem, das sehr einfach über eine einheitliche Oberfläche konfigurierbar ist. Integriert in CANoe läuft die Vector Fahrdynamiksimulation DYNA4, die Restbussimulation, die Testautomatisierung sowie die Ansteuerung der MXsteerCon Prüfstandsregelung über EtherCAT. Der Zahnstangenaktuator MXsteerAct des Lenkungsprüfstands prägt die berechneten Kräfte aus der Fahrzeugsimulation auf den Prüfling auf und wird auch wie der Lenkwinkelaktuator von der MXsteerCon gesteuert. Dieser Aufbau kann sowohl für herkömmliche Lenkungen als auch für Steer-by-Wire-Systeme oder, analog mit Anpassung der Schnittstellen, auch für Bremssysteme genutzt werden. „Die Systeme sind bereits bei den ersten Kunden mit positiver Resonanz im Einsatz. Der Bedarf an weiteren Prüfständen ist angefragt“, so Heiner Hild von Vector zuversichtlich.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/steering-hil Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG