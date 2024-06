Verstärkung im Führungsteam von Vector Stuttgart, 21.06.2024 – Dr. Volker Wetekam stärkt zum 01.07.2024 das Geschäftsführer-Team um Dr. Thomas Beck und Thomas Riegraf. Darüber hinaus wechselt Dr. Matthias Traub zum 01.10.2024 in die Geschäftsführung von Vector.



Dr. Volker Wetekam verfügt über langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen in den Bereichen Mobilität, Medizintechnik und IT. Diese konnte er in verschiedenen leitenden Positionen in namhaften Unternehmen wie Bosch, Siemens, GE und Agfa sammeln. Zuletzt betreute er die Konzernstrategie und -entwicklung, die Venture-Capital-Aktivitäten und das autonome Fahren bei Robert Bosch. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker lebte und studierte in den USA, England, Belgien und Deutschland. Volker Wetekam ist außerdem Aufsichtsratsmitglied bei Elekta, einem führenden Medizintechnikunternehmen.



Ab dem 1. Oktober dieses Jahres wird das Führungsteam zudem um Dr. Matthias Traub erweitert. Mit ihm erhält die Geschäftsführung professionelle Verstärkung aus den eigenen Reihen. Dr. Matthias Traub promovierte am Karlsruher Institut für Technologie. Seine langjährige Erfahrung in verschiedenen leitenden Positionen bei OEMs wie Mercedes, VW und CARIAD machen ihn zu einer idealen Ergänzung für das Führungsteam von Vector. Seit 2023 ist er bereits als Global Product Line Manager der Produktlinie Embedded Software und Systeme tätig.



Mit ihren sich ergänzenden Kompetenzen und ihrem gemeinsamen Engagement für Präzision und Technik soll die erweiterte Geschäftsleitung die Innovationskraft und die Marktstellung von Vector weiter ausbauen. Das Führungsteam wird auch zukünftig seine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Umwelt wahrnehmen. Über Vector:



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.



Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



