Vector bietet dynamisches Lastmanagement in Ladeparks Stuttgart, 06.03.2024 – Vector Informatik, erweitert ab sofort mit der Hardware vCharM.edge sein Produktportfolio im Bereich E-Mobility Ladeinfrastruktur. Mit vCharM.edge realisieren Betreiber von Ladeparks dynamisches Lastmanagement. Damit wird kostenintensiver Netzausbau vermieden, während das vollständige Laden aller Fahrzeuge ohne teure Lastspitzen gewährleistet wird.



vCharM.edge ist eine Hardware, die lokal vor Ort im Ladepark installiert wird. Sie verbindet sich mit dem Lade- und Lastmanagement-Tool vCharM von Vector, welches in der Cloud ausgeführt wird. Gleichzeitig kommuniziert vCharM.edge über OCPP mit den lokalen Ladestationen und erhält den Energieverbrauch des Gebäudes über einen Energiezähler. Basierend auf diesen Werten wird kontinuierlich die restliche zur Verfügung stehende Energie der Ladeinfrastruktur bereitgestellt. Für den Endkunden bedeutet dies effizientere und kostengünstigere Ladevorgänge im Vergleich zu statischem Lastmanagement. Einstellungen und Reports werden weiterhin einfach über die Cloud in vCharM vorgenommen beziehungsweise eingesehen.



Ein weiterer Vorteil, der durch die lokale Ausführung des Lade- und Lastmanagements entsteht, ist die Offline-Autorisierung. Selbst bei einem Ausfall der Internetverbindung zu vCharM, werden die Elektrofahrzeuge weiterhin an den Ladestationen geladen, da die wichtigsten Parameter in vCharM.edge gespeichert sind. Die Authentifizierung erfolgt wie gewohnt über RFID-Karten, Schlüsselcodes oder Autocharge.



"Mit vCharM.edge bieten wir unseren Kunden eine intelligente Lösung für das dynamische Lastmanagement an, die sowohl technisch als auch wirtschaftlich überzeugt. vCharM.edge ist ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie, die Elektromobilität voranzutreiben und zu vereinfachen", sagt Christian Witt, Produktmanager für Lade- und Lastmanagement Systeme bei Vector.



Weitere Informationen zu vCharM.edge finden Sie unter www.vector.com/vcharmedge

Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



