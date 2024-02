Vector stellt neues konfigurierbares Testsystem für Ladekommunikationstests vor Stuttgart, 12.02.2024 – Vector stellt beim diesjährigen E-Mobility Symposium am 27. Februar in Stuttgart sein neues Produkt vCTS vor. vCTS, kurz für Vector Charging Test System, ist ein modulares Testsystem für Ladekommunikationstests. Dabei bietet vCTS sowohl Herstellern als auch Zulieferern von Elektrofahrzeugen und Ladestationen umfassende Konformitäts- und Interoperabilitätstests zur Validierung der Ladekommunikation an.



Das neue Produkt wird in mehreren Produktvarianten angeboten, die die Testanforderungen der verschiedenen Ladestandards und unterschiedlichen Ladeleistungen berücksichtigen. vCTS unterstützt die gängigsten Ladeprotokolle und -standards, wie CCS, NACS, GB/T oder CHAdeMO. Auf Grund seiner Modularität und anhand der praktischen Wechselkassetten werden sowohl Elektrofahrzeuge als auch Ladestationen an das vCTS angeschlossen und getestet. Eine einfache Umrüstung zwischen AC- und DC-Laden durch den Benutzer ist zusätzlich realisierbar.



Das vCTS ist Teil der Vector E-Mobility Testlösung, die alle notwendigen Komponenten für die Entwicklung und das Testen der Ladekommunikation aus einer Hand bietet. Damit ist das vCTS die dedizierte Hardwareplattform zur Ausführung der Tests aus dem CANoe Test Package EV oder CANoe Test Package EVSE. Die Testautomatisierung erfolgt über CANoe, das die Hardware ansteuert und gleichzeitig ausführliche Testreports erstellt.



"Mit dem vCTS bieten wir unseren Kunden eine ausgereifte und flexible Lösung für das Testen und Validieren der Ladekommunikation zwischen Elektrofahrzeuge und Ladestationen an", sagt Jan Großmann, Manager der Vector E-Mobility Testlösung. "Dabei stellt das vCTS Interoperabilität und Konformität sicher."



Mehr Informationen vCTS: www.vector.com/vcts



Mehr Informationen Vector E-Mobility Symposium Europe 2024: www.vector.com/emob-symp

Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



