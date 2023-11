Neu: SIL-Tests auf der Zielhardware Stuttgart, 16.11.2023 – Vector Informatik bietet ab sofort Software-in-the-Loop-Tests (SIL-Tests) auf der Zielhardware, integriert als Feature in CANoe4SW, an. Damit können Softwarekomponenten mit starker Hardwareabhängigkeit an ihren funktionalen Schnittstellen getestet werden. Hardwarenahe Software wird so frühzeitig und kontinuierlich abgesichert.



Mit der ab sofort in CANoe4SW 17 Service Pack 3 verfügbaren Hardware-Debugger-Anbindung, wird die zu testende Software nicht mehr nur in virtuellen Ausführungsumgebungen, sondern auch direkt auf der realen Hardware getestet. Dabei muss es sich bei der Hardware nicht um das finale Gerät handeln. Häufig dienen bereits Evaluationsplattformen von Mikrocontrollern als Basis für die Entwicklung und den Test von Treibern. SIL-Tests auf realer Hardware ermöglichen es, schwer emulierbare Hardwareabhängigkeiten frühzeitig abzusichern. Außerdem zeigen sie mögliche Probleme in der realen Ausführungsumgebung sowie in der realen Laufzeitumgebung auf.



Die neue Hardware-Debugger-Anbindung ist sowohl in der aktuellen Version von CANoe4SW als auch in CANoe verfügbar und bietet die reibungslose Testkommunikation über einen Hardware-Debugger. Hierfür wird die Verbindung der Hardware Debug Probe zum Testcomputer über USB oder Ethernet genutzt. Die integrierte Hardware-Debugger-Anbindung adressiert vor allem Softwaretests einzelner Softwaremodule oder einer Teilintegration. Das Feature unterstützt Lösungen der Firmen Lauterbach und TASKING (iSYSTEM).

Das Testdesign erfolgt über das etablierte Ökosystem mit vTESTstudio als Editor oder über die frei verfügbaren Extensions für Visual Studio Code.



Mehr Informationen zu CANoe4SW unter: www.vector.com/canoe4sw

Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und -komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieur:innen und Softwareentwickler:innen den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.500 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



