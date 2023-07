Neue Software zum Anonymisieren von Personen und Kennzeichen Stuttgart, 05.07.2023 – Vector Informatik stellt ab sofort seine neue Software vAnonymize vor, welche Personen und Fahrzeugkennzeichen bei der Aufzeichnung von Video- und Bilddaten unkenntlich macht. In Entwicklungsprojekten für Fahrerassistenzsysteme und autonomen Fahren werden große Mengen an Video- und Bilddaten im öffentlichen Raum aufgezeichnet. Die neue Software bietet dabei dem Anwender eine Erleichterung beim Anonymisieren der aufgezeichneten Daten, um die Datenschutzkonformität zu gewährleisten.



Videoaufzeichnungen spielen eine wichtige Rolle in jedem Entwicklungsprojekt für Fahrerassistenzsysteme und autonomen Fahren. Die Kameras zeichnen große Mengen an Video- und Bilddaten im öffentlichen Raum auf. In der Europäischen Union sowie den Vereinigten Staaten von Amerika ist das Aufzeichnen von personenbezogenen Daten im öffentlichen Raum gesetzlich streng reguliert. Die Daten müssen dabei so schnell wie technisch möglich anonymisiert werden.



Die Software vAnonymize von Vector ist speziell für diesen Anwendungsfall entwickelt. Mittels künstlicher Intelligenz werden Gesichter und Fahrzeugkennzeichen detektiert und im Anschluss anonymisiert.



Nach dem Erfassen von Bildern und Videos mit einem beliebigen Aufzeichnungssystem werden die Daten auf einen lokalen Speicher oder Server abgelegt. Die Anonymisierung der aufgezeichneten Daten durch vAnonymize wird auf Servern sowie Hochleistungscomputern ausgeführt. Durch die parallele Verarbeitung auf mehreren CPUs und GPUs wird ein sehr hoher Datendurchsatz erreicht. Es wird keine Internetverbindung benötigt und es werden keine sensiblen Daten an Dritte weitergegeben. vAnonymize ist komfortabel in der Handhabung und benötigt wenig administrativen Aufwand.



Mit vAnonymize bietet Vector eine einfache und flexible Lösung, um große Mengen an Videos und Bilder datenschutzkonform abzuspeichern.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/vanonymize

Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und -komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieur:innen und Softwareentwickler:innen den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.800 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



