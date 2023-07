Automotive Ethernet Interfaces für 10BASE-T1S jetzt verfügbar Stuttgart, 03.07.2023 – Vector unterstützt ab sofort in seinen Automotive Ethernet Interfaces VN5650 und VN5240 den Standard 10BASE-T1S. Über ein neues Physical Layer Modul werden auch bestehende Vector Ethernet Interfaces schnell 10BASE-T1S-fähig gemacht. Der Anwender erhält damit eine ideale Unterstützung bei Simulation, Analyse und Test für 10BASE-T1S- und 100/1000BASE-T1-Netzwerke.



Für den Anwender ist die 10BASE-T1S-Unterstützung im Automotive Ethernet Umfeld durch die Modularisierung des VN5650 und VN5240 mit einem neuen Physical Layer Modul (VNmodule60) realisiert. Dadurch wird 10BASE-T1S und parallel 100/1000BASE-T1 zur Verfügung gestellt.



Bei Restbussimulationen mit CANoe.Ethernet werden Botschaften mehrerer simulierter Steuergeräte zyklusgenau über einen 10BASE-T1S-Port am VN5650 auf den Bus (Multidropline) gesendet. Zur Analyse mit CANoe werden wie gewohnt exakte Empfangs-/Sendezeitstempel, Fehlerzustände und Statistiken angezeigt. Darüber hinaus ist für Tests der direkte Zugriff auf die 10BASE-T1S-Multidropline verfügbar.



Die 10BASE-T1S-Ports sind über die am Gerät verfügbaren Switches und TAPs flexibel mit anderen Ethernet-Standards kombinierbar. Dadurch wird unter anderem eine einfache Medienkonvertierung von Standard-Ethernet auf 10BASE-T1S realisiert.



Zusätzlich sind in Kürze Physical Layer Module für 2.5G/ 5G/ 10GBASE-T1 verfügbar, die flexibel mit den Physical Layer Standards 10BASE-T1S, 100BASE-T1, 1000BASE-T1 kombinierbar sind.



Über Vector

Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und -komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieur:innen und Softwareentwickler:innen den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.800 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



