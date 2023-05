Ein Bekenntnis zur Eclipse Foundation: Vector unterstützt die Community für offene Innovation und Zusammenarbeit Stuttgart, 03.05.2023 – Vector verstärkt sein Engagement in der Eclipse Foundation: Neben Beiträgen zur Weiterentwicklung der integrierten Entwicklungsumgebung Eclipse IDE übernimmt der Stuttgarter Spezialist für Automotive Embedded Software und Systemvernetzung eine verantwortungsvolle Position im Board of Directors.



Vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 vertritt mit Johannes Matheis ein Senior Manager des Unternehmens als einer von drei gewählten Vertretern die rund 200 Contributing Members im Board of Directors der Eclipse Foundation.



„Vector vertrete ich bereits im Steering Committee der Eclipse IDE Working Group. Als Teilnehmer verschiedener Eclipse-Konferenzen habe ich die Entwicklung der Eclipse IDE und der Eclipse Foundation über die Jahre verfolgt. Als Mitglied des Eclipse Board of Directors möchte ich meinen Beitrag noch verstärken,“ sagt Johannes Matheis, der bei Vector das Eclipse-basierte Entwicklungswerkzeug PREEvision mitgestaltet.



Neben der Unterstützung der Plattform möchte Johannes Matheis die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen verbessern und das Open Source Mindset in Unternehmen stärken: „Die Eclipse IDE als Namensgeber und Kern der Eclipse Foundation bietet so viel Wert. Diesen gilt es deutlich herauszustellen, um die Zukunft dieser herstellerneutralen IDE zu sichern“.



Außer der modellbasierten Entwicklungsplattform PREEvision, mit der komplette E/E-Systeme für Fahrzeuge entworfen werden, und dem DaVinci Developer Adaptive zur Konfiguration von AUTOSAR Adaptive Projekten nutzt Vector die Eclipse IDE als Basis für weitere Java-basierte Tools.



Eclipse (von englisch eclipse „Sonnenfinsternis“, „Finsternis“, „Verdunkelung“) ist ein Open-Source-Programmierwerkzeug zur Entwicklung von Software verschiedenster Art. Ursprünglich wurde Eclipse als integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Programmiersprache Java eingesetzt, mittlerweile wird es aufgrund seiner Erweiterbarkeit auch für viele andere Entwicklungsaufgaben verwendet.



Mehr über die Eclipse Foundation: www.eclipse.org Über Vector

Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und -komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieur:innen und Softwareentwickler:innen den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.800 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



