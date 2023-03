„Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“: Mitarbeitende wählen Vector Informatik auf Platz 2 Stuttgart, 30. März 2023 – Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ist die Vector Informatik GmbH aus Stuttgart. Beim Wettbewerb „Great Place to Work“ wurde der Software-Spezialist für sein außergewöhnlich mitarbeiterfreundliches Arbeitsumfeld mit dem zweiten Platz in der Kategorie der Arbeitgeber mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitenden ausgezeichnet. Auch auf Landesebene überzeugte Vector. Platz zwei gab es jeweils für den Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg“ über 1.000 Mitarbeitenden und in der Branche der ITK-Unternehmen über 2.000 Mitarbeitenden.



Wie wertvoll dieses Feedback für die Vector Informatik GmbH ist, erklärt Geschäftsführer Dr. Stefan Krauß: „Die Auszeichnung ist besonders glaubwürdig, denn sie basiert auf einer anonymen, repräsentativen Befragung unserer Mitarbeitenden. Sie wurden gebeten, ihre Einschätzung zu Themen wie dem Vertrauen in unsere Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung und Respekt abzugeben. Ergänzend dazu wurde im Rahmen eines Kultur-Audits untersucht, welche Maßnahmen wir zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur ergreifen. Der Audit wurde einfach, die Stimmen der Mitarbeitenden dreifach gewertet. Auf diese Weise steht beim Gesamtergebnis also vor allem die Bewertung unserer Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund – und sie können aus eigener Erfahrung schließlich am besten beurteilen, wie gut Vector als Arbeitgeber wirklich ist!“ Softwareentwicklerinnen und -entwickler erwarten neben anspruchsvollen Aufgaben an der Spitze der Technologie auch ein Arbeitsumfeld, das auf ihre individuellen Bedürfnisse eingeht. Dieser Erwartung wird Vector gerecht, wie die hervorragende Platzierung in diesem Jahr zeigt.



Wertschätzung einer der am besten beurteilten Kernwerte

Als besonders wertvoll beurteilte die Belegschaft in der Befragung, durchgeführt vom „Great Place to Work“-Institut, das Thema „Wertschätzung“. „Sie liegt in unserer DNA und leitet unser Denken und Handeln in allen Bereichen“, erklärt Ingrid Aguilera-Fichter, Manager Employee Development & Working Conditions bei Vector. „Das zeigen wir unseren Mitarbeitenden zum Beispiel in der echten Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf oder durch persönlichen Dialog von Seiten der Geschäftsführung in unterschiedlichen Formaten. Dazu zählt unter anderem die Ask-Me-Anything-Reihe, bei der Mitarbeitende einem der Geschäftsführer auf Augenhöhe Fragen stellen können und Antworten aus erster Hand erhalten. Auch untereinander achten wir auf einen Umgang, der von Respekt und Fairness geprägt ist, ebenso wie wir unserer Umwelt und der Gesellschaft wertschätzend begegnen.“ Deshalb bestätigen 93 % der Mitarbeitenden die Aussage „Im Freundeskreis und in der Familie würde ich meine Organisation als sehr guten Arbeitgeber empfehlen.“ Ein Wert, der deutlich über dem Durchschnitt anderer exzellent bewerteter Unternehmen liegt.



Highlight für die Jury: Der ganzheitliche Ansatz zur individuellen Personalentwicklung

Im Rahmen des Kultur-Audits und bei den Bewertungen der Mitarbeitenden kristallisierte sich immer wieder heraus, dass bei Vector der Mensch im Mittelpunkt steht. Diese Geisteshaltung der Unternehmensführung sowie die Tatsache, dass Werte tatsächlich gelebt und nicht nur als gutklingende Idee niedergeschrieben werden, überzeugte die Jury auf ganzer Linie. Auch der ganzheitliche Ansatz, Mitarbeitende zu fördern und langfristig an das Unternehmen zu binden, ragt heraus. „Dazu trägt neben modernen Selbstlernplattformen unser Schulungszentrum vGrow bei. Dieses wurde nach aktuellen Kenntnissen der Kreativitäts- und Lernforschung gestaltet und zielt auf die Förderung und den Ausbau der fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden ab“, so Aguilera-Fichter. „Unsere Personalentwicklung ist komplett bedarfsgerecht und individuell ausgerichtet“, erklärt Aguilera-Fichter. Welche Lern- und Entwicklungsthemen anstehen, entscheiden Mitarbeitende gemeinsam mit ihren Führungskräften im Jahresgespräch. „Es kommt auf die Inhalte und persönlichen Bedürfnisse an – nicht aufs Budget!“ Über Vector

Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und -komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieur:innen und Softwareentwickler:innen den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.800 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



